Mientras Irán tiene a los más longevos, el país con menor promedio de edad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será un escenario clave para la evaluación de los múltiples proyectos de sus participantes. El rejuvenecimiento o apuesta por un plantel maduro son las bases para que las selecciones dejen un buen papel dentro de la justa mundialista.

La Selección de Irán encabeza la lista de los equipos nacionales con el promedio de edad de 30.46 años. Mientras que en el segundo lugar aparece el cuadro de Panamá con 30.38 años. Seguido de la Selección de Colombia (30.12 años) y Qatar con 29.88 años.

En cuanto a la pelea por ser la selección más joven del torneo, nos encontramos con una competencia interesante. Ya que en la parte baja de la tabla reside la Selección de Costa de Marfil como el equipo más joven del torneo: 25.92 años. Destacando el equipo de Ecuador con 26.08 años y Bosnia y Herzegovina registrando los 26.50 años de edad.

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¿Qué lugar ocupa la Selección Mexicana en el promedio de edad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección Mexicana se posiciona en el promedio de edad en el lugar número 23. Contando con un promedio de 27.92 años. Es decir, apenas con una de 2 años a la selección más joven y de 2.2 años con la más veterana. Encontrándose en la parte media de la tabla general.

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Hay que destacar que el equipo mexicano logró reducir su promedio con respecto al de Qatar 2022. Ya que se posicionó como la segunda selección más veterana con un promedio del plantel de 28.5 años. Sin embargo, el rejuvenecimiento de México no es exclusivo del país si comparamos la diferencia de edades que hay con el resto de selecciones. Sino de la mayoría de los equipos nacionales apostaron por rejuvenecer sus planteles para la presente justa mundialista.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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