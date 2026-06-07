No es Santiago Giménez: la figura de México que ilusiona a la prensa internacional a días del debut

Ya con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ prácticamente encima, la prensa internacional posa sus ojos en lo que será el debut de la Selección de México vs Sudáfrica el próximo jueves. Tal es así que distintos medios ya tienen sus guías para seguir de cerca a las estrellas de cada seleccionado y en el caso del conjunto dirigido por Javier Aguirre, Raúl Jiménez será el jugador a tener en cuenta para los comunicadores.

Raúl Jiménez registró mejores números en el último año.|Mexican National Team

Diversas plataformas impresas y digitales de prestigio, incluyendo los reportes especializados de The Athletic, centraron sus análisis en la figura del delantero experimentado Raúl Jiménez. El atacante del Fulham es la principal carta en ofensiva del combinado nacional y la prensa extranjera lo catalogó como "la figura principal de México de cara al Mundial".

Además añadieron que "con 34 años, Jiménez participará en su cuarta Copa del Mundo. Sin embargo, en 2014, 2018 y 2022, no fue el delantero centro titular de México. Este verano, Jiménez será la principal esperanza de México para finalmente clasificar a las rondas eliminatorias".

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El artillero originario de Tepeji del Río asumirá el rol de referente emocional y futbolístico en la Selección Mexicana, en esta ocasión llega a la justa mundialista con buenos números en su última temporada defendiendo los colores del Fulham. Raúl acumuló 9 goles y 5 asistencias en 36 partidos jugados con el conjunto de la Premier League.

Los analistas de los diarios internacionales ponderan su capacidad técnica para jugar de espaldas a la portería contraria y su gran entendimiento con los extremos lo que facilitaría las transiciones rápidas en las zonas peligrosas del área rival.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar sin complicaciones en TV Azteca. El canal transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS entre los que se incluirán los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana y los duelos más relevantes de las fases de eliminación directa, así como las semifinales y la final.