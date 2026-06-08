La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el estadio Ciudad de México está por arrancar, serán 5 los partidos que tendremos en este recinto: México vs Sudáfrica, Uzbekistán vs Colombia, Chequia vs México; además se jugará un partido de Dieciseisavos de final y un último de cuartos de final. Tras esto el Director Técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre lo que espera de su visita a México.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el Estadio Ciudad de México?

Durante una conferencia de prensa habló acerca de la importancia histórica que tiene el estadio Ciudad de México e incluso lo puso a la par de Estadio Maracaná. “El Estadio Ciudad de México como el Maracaná, es un estadio mítico, el marco va a ser ideal para tener un buen inicio, así que esperemos estar a la altura de lo que represente todo eso, toda la historia que tiene elestadio, en el Maracaná nos fue muy bien, en 2014, gracias a Dios.”, mencionó Néstor.

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Por otro lado, confesó que tienen mucha ilusión por debutar en esta cancha: “Allí jugaron y fueron campeones grandes figuras del futbol mundial. Para nosotros será un honor debutar en un estadio con tanta tradición. Ojalá podamos tener un buen inicio de torneo y estar a la altura de todo lo que representa ese escenario”.

“El Estadio Ciudad de México es como...": La contundente frase de un argentino en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Instagram @nestorglorenzo

¿Contra quién, cuándo y dónde jugará Colombia en Fase de Grupos?

La selección de futbol de Colombia se encuentra en el Grupo K, por lo que enfrentará a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México el 17 de junio, a República del Congo el 23 de junio en el estadio Guadalajara y por último a Portugal el 27de junio en el estadio de Miami.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca, el canal emitirá 32 partidos de manera gratuita.

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