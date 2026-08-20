ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga BBVA MX confirma salida de futbolista al futbol español

Este jueves 20 de agosto del 2026, un equipo de la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales que uno de sus futbolistas dejaba el club para poder llegar al fubtol español.

Pachuca confirma salida de jugador a Segunda Federación de España

Los Tuzos informaron que uno de sus jugadores de la Sub-21 deja al equipo para poder llegar como nuevo refuerzo del Lorca Deportiva, club de la Segunda Federación de España.

El futbolista que deja al equipo es Alexander Keiser, defensa de los tuzos que se encontraba sumando minutos en la tercera división del futbol mexicano.

"¡Éxito en tu nuevo desafío europeo! Alexander Keiser, jugador formado en el ART 🤍🩵 es nuevo jugador del @lorcadeportiva".

👊🏻 | ¡Éxito en tu nuevo desafío europeo! Alexander Keiser, jugador formado en el ART 🤍🩵 es nuevo jugador del @lorcadeportiva 🇪🇸 pic.twitter.com/wmSB8cxE8I — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) August 20, 2026

¿Quién es Alexander Keiser?

Alexander Keiser Losada, jugador mexicano de 19 años de edad, con una altura de 1.91 metros, es nuevo jugador del Lorca Deportiva. Es lateral derecho sub-23 mexicano-suizo que llega cedido por el Pachuca para poder sumar más experiencia. Tuvo un paso por equipos en las categorías inferiores del Cruz Azul, América, Chilangos FC y LAFC.

El club confirmó que Keiser es su fichaje número 14 para su nuevo proyecto en el que apunta poder subir de categoría.

"Keiser se une a los fichajes de Alain, Mateo Enriquez, Chesco, Cagigal, Antonio Sola, Carmona, Kike Carrrasco, Javi Pedrosa, Marc García, Asier Pérez, Talaverón y Chus Ruiz y son ya 13 caras nuevas para el proyecto de Sebas López esta temporada".