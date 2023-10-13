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Fútbol

Los equipos que debieron haber nacido en viernes 13

La fecha de un viernes 13 en cada calendario, es relacionado a mala suerte y algunas suposiciones;que algunos equipos deportivos alrededor del mundo tienen

Jugadores de Cruz Azul en el Apertura 2023

Escrito por: Memo Gómez

Cada vez que el calendario marca un viernes 13, esta fecha se relaciona con la mala suerte se puede encontrar unas interesantes similitudes con varios entes deportivos que parecen tener una malaria.

Tanto en esta día, como en el deporte mismo, existe una combinación de factores únicos que puede influir en el rendimiento de algunas instituciones con una racha negativa o momentos alrededor de su historia.

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Como el viernes 13, hay ciertos conjuntos que parecen estar luchando frente a ciertos elementos perjudiciales a lo largo del tiempo, es por eso que aquí te dejamos: los equipos que probablemente tenga cierto tipo de negatividad.

Cruz Azul

El club de futbol Cruz Azul es conocido en toda la Liga BBVA MX por ser la plantilla que más ocasiones ha decepcionado a sus aficionados luego de perder partidos con todo a favor del equipo cementero y que aún tener toda la ventaja, son numerosos los encuentros que pierden de manera inexplicable.

Cowboys

Por otro lado, los Cowboys de Dallas parecen haberse contagiado en los emparrillados de la NFL, la franquicia de “La Estrella Solitaria” viven una larga sequía de 27 años sin lograr conquistar el campeonato.

Los Vaqueros son uno de los entes con más simpatizantes en Estados Unidos y México, pese a no levantar el trofeo Vince Lombardi desde ya casi tres décadas, son en la actualidad la franquicia deportiva más valiosa del mundo, con un valor estimado de 5 mil 700 millones de dólares.

LA Dodgers

Los Dodgers no llevan muchas temporadas con una baja productividad, pero la mala racha que viven en octubre y los dos años recientes. La afición ha lanzado críticas luego su temprana salida en la Serie Divisional ante los Diamond Backs.

Tras las lesiones de varias figuras del plantel, además el arresto del mexicano Julio Urías por supuestamente cometer un delito grave de violencia doméstica y terminar bajo licencia administrativa.

Agregado a las actuaciones en post temporada de su lanzador Clayton Kershaw, fue el punto final para la caída de los angelinos.

Arsenal

Por último, el cuadro del Arsenal se ubica en la lista después de que la campaña pasada de la Premier League, el campeonato se le escapará de las manos en la recta final del curso que se llevó el Manchester City.

Los Gunners no logran obtener un título de liga desde el 2004, un logro muy recordado por la barra londinense al lograr dicha hazaña sin sufrir una derrota.

Aunque, los seguidores de los dirigidos por Mikel Arteta se sitúan en la segunda posición de la competición, solo por debajo del Tottenham empatando en puntos.

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