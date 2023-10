Jesús Corona espera algún día volver a Cruz Azul a pesar de su turbulenta salida

Aunque actualmente se mantiene concentrado en los Xolos de Tijuana, el experimentado portero José de Jesús Corona espera algún día volver a Cruz Azul a pesar de la turbulenta salida de la institución este verano.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el guardameta mexicano habló de lo que representa el club celeste para él, después de haber defendido estos colores por 14 años hasta que por algunas diferencias ya no renovó para este Apertura 2023.

“Obviamente me hubiera gustado cambiar de aires y haber terminado mi ciclo de otra manera, pero fueron las decisiones que se tomaron, cada quien sabe cómo actuó, de mi parte siempre fui leal a la institución, a toda la gente, compañeros, entrenadores y afición, por ese lado me fui muy tranquilo de que dejé todo por la institución”, relató.

‘Chuy’ Corona abierto a regresar a Cruz Azul

A sus 42 años de edad, ‘Chuy’ Corona espera terminar el año de contrato que firmó con los Xolos y posteriormente pensar en qué pasará con su carrera, pero nunca descarta volver al equipo en donde es visto como uno de los últimos ídolos.

“Tampoco me cierro las puertas, sé que si hay oportunidad de ayudar en un futuro siempre estaremos para la institución, porque hay algo muy importante, que hice un click con toda la afición que tiene Cruz Azul, que siempre le guardaré respeto y cariño a todos ellos”, destacó.

En especial porque tras muchos esfuerzos e intentos fallidos, el experimentado portero pudo ser parte de la Máquina en el título de la LIGA BBVA MX en el 2021 para romper con la sequía de más de 23 años.

Si bien por ahora Jesús Corona quiere seguir en las canchas y buscar pelear por la titularidad en Tijuana, reconoce que está interesado en mantenerse en el futbol como técnico o directivo.

“Todo puede pasar, nadie tiene escrito nada, lo que sí es que ya tengo mi título como entrenador, me gustaría adquirir experiencia y además no he definido si será por el lado de director técnico o de pantalón largo, por lo pronto disfruto de seguir en activo, podría ver un regreso, no lo sabemos, sólo el tiempo lo dirá”, añadió.

