Qué pasa si 2 equipos tienen los mismos puntos en un grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con 12 grupos de cuatro selecciones, por lo que los empates en puntos podrían ser frecuentes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Por ello, la FIFA definió un orden específico para determinar qué equipos terminarán por encima de otros cuando exista igualdad en la clasificación.

De acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, los enfrentamientos directos tendrán prioridad para definir las posiciones. Esto representa un cambio importante respecto a otros torneos, ya que los resultados entre las selecciones involucradas será el primer aspecto que se analizará antes de revisar otros números.

Cómo es la regla de mejores terceros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en caso de que 2 equipos tengan los mismos puntos|Crédito: @FIFAWorldCup / X

El primer criterio de desempate será la cantidad de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones que terminaron igualadas. Si la igualdad continúa, la FIFA revisará la diferencia de goles conseguida en esos mismos enfrentamientos. Si todavía no existe una diferencia, se analizará la diferencia de goles general obtenida durante toda la fase de grupos.

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También se considerarán los goles anotados en todos los partidos y, de ser necesario, la conducta deportiva de cada selección. Las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y miembros del cuerpo técnico podrían influir en la clasificación final.

Cómo se definirán los mejores terceros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ permitirá que ocho selecciones que terminen en el tercer lugar de sus grupos también avancen a la fase eliminatoria.

Así es el criterio de desempate para escoger a los mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: TV Azteca Deportes / IA

Para elegir a esos equipos se tomarán en cuenta los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los goles anotados y el registro disciplinario de cada selección. Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios, la FIFA recurrirá a la Clasificación Mundial FIFA.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TV Azteca llevará completamente EN VIVO y GRATIS 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre los encuentros se incluyen el partido inaugural, duelos de la fase de grupos, de eliminación directa, las semifinales y la final del torneo.

Entre los encuentros confirmados destacan los partidos de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia durante la fase de grupos. Además, también se incluyen encuentros de las selecciones de Brasil, Argentina, España, Inglaterra, Países Bajos, Colombia, Portugal y Estados Unidos.