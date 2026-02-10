INSÓLITO: El portero que debutó en la Liga BBVA MX como delantero, a lo Jorge Campos

La Liga BBVA MX ha tenido momentos inolvidables a lo largo de los años y una que se quedó para la historia fue el debut con Mazatlán FC de Daniel Gutiérrez, portero que fichó el Puebla para el Clausura 2026. El guardameta disputó sus primeros minutos como delantero, luego de que su equipo se quedara sin jugadores durante la pandemia.

El arquero de 28 años compartió en el podcast Porteros TV que aplicó la de Jorge Campos con Pumas, club en el que inició como delantero antes de defender los 3 postes, tal como lo hará ahora su hijo en el Inter Toronto . Gutiérrez no tuvo de otra que dejar los guantes a un lado y apoyar a su equipo, que tenía varias bajas, debido a que se encontraban aislados por contagio de COVID-19.

Daniel Gutiérrez es el guardameta que debutó con Mazatlán siendo delantero. |@danyguti97

“Ya habíamos hecho todos los cambios y faltaba de jugar yo, y se lastimó Miguel Sansores. Entré y jugué como 10 o 15 minutos, pero estuvo chido”, mencionó Dani, quien agregó que el momento chusco fue durante la Copa GNP y que no le resultó complicado, ya que sus inicios fueron como “killer del área”.

La carrera de Daniel Gutiérrez, después de debutar como delantero

Gutiérrez llegó a Mazatlán como tercer portero, pero después de una serie de sucesos y tras debutar como delantero, lo hizo oficialmente como arquero en un partido de la Liga BBVA MX contra León.

Daniel comió banca durante varios años, ya que el arquero titular era Hugo González, quien se marchó de Mazatlán con destino a Toluca a principios de 2025, lo que le abrió la puerta al nacido en Tangamandapio, Michoacán.

El arquero aprovechó la oportunidad y comenzó a brillar bajo los tres palos de los Cañoneros, lo que le valió para ser fichado en este Clausura 2026 por el Puebla, club en el que inició con el pie derecho al ser considerado titular.