Pumas UNAM ya tiene en la mira estos refuerzos por si Keylor Navas se va

Pumas UNAM sigue mal y de malas, pues luego del fracaso en la Concachampions 2026 al quedar eliminados en la Primera Ronda por el San Diego FC, podría perder a su jugador estrella, como lo es Keylor Navas, quien apunta a no seguir más en el conjunto universitario y buscar nuevos horizontes en el ocaso de su carrera.

De acuerdo con información de la periodista Adriana Maldonado, al costarricense no le interesa renovar su contrato que vence en junio de este año, ya que no le termina de convencer el proyecto deportivo del club de la máxima casa de estudios de México, que un día tuvo a un paraguayo que brilló y ahora es refuerzo bomba en Sudamérica.

Reportan que el costarricense no seguiría en el cuadro universitario.|Keylor Navas

En caso de que el exportero del Real Madrid no quiera continuar, la directiva de la UNAM tendría que poner manos a la obra y conseguir a su reemplazo, que muy probablemente se encuentre en la cantera, aunque en los últimos años han optado por arqueros formados en otros equipos o extranjeros.

Los arqueros que podría reemplazar a Keylor Navas

A lo largo de su historia, Pumas ha tenido grandes arqueros, sobre todo que surgieron de la cantera del club, como lo fueron Jorge Campos y Sergio Bernal, por mencionar los más contemporáneos, recordados y ganadores. Por ello, se podría esperar que la directiva confíe en los guardametas de su cantera, los cuales ya debutaron en Primera División.

1. Pablo Lara

El portero de 20 años fue titular del cuadro universitario en el Clausura 2025, tras las salidas de Julio González y Gil Alcalá. Sin embargo, fue relegado a la banca por la llegada de Alex Padilla. Tuvo buenos números en los 7 partidos que jugó, con un récord de 4 victorias, 2 empates y solo una derrota. El guardameta también formó parte de la Selección Mexicana Sub-20 que disputó el mundial de la categoría.

2. Miguel Paul

El guardameta tiene 22 años y actualmente es el segundo arquero, solo por detrás de Keylor Navas. Pese a que es mayor que Lara, solo ha disputado un partido oficial con el primer equipo y lo hizo ante Lionel Messi e Inter Miami.

Cabe destacar que estas son solo propuestas en caso de que Navas no decida continuar con Pumas. Otra opción es que la directiva salga al mercado y compre a un guardameta más experimentado para defender los 3 postes de la UNAM.