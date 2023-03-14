Gran tarde de Erling Haaland al anotar cinco goles con el City

Gran tarde del goleador noruego Erling Haaland al anotar cinco goles en el triunfo del Manchester City por 7-0 ante el RB Leipzig, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El sexto gol fue obra de Ilkay Gündogan al minuto 49, el cuarto tanto del partido. y el séptimo fue obra del belga Kevin De Bruyne al termino del encuentro.

Haaland fue un total dolor de cabeza para la línea defensiva del equipo alemán que en ningún momento pudo controlar al goleador. Erling siempre estuvo atento dentro del área para aprovechar cualquier error de los germanos.

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Los goles del noruego cayeron en el 22’, 24’, 45+3’, 54’ y 57’ para después salir de cambio en medio de una gran ovación de los aficionados del Manchester City. Haaland salió al minuto 63 dejando su lugar al argentino Julián Álvarez.

Erling Haaland, con los cinco tantos realizados, llegó a 10 anotaciones para ubicarse en el liderato de goleadores en la Champions League.

La escuadra dirigida por el español Pep Guardiola esperará ahora el sorteo para saber quién será su rival en los cuartos de final.

Minuto 90+2: ¡GOOOOOL! Kevin De Bruyne anota desde fuera del área metiendo el balón al ángulo.

¡EL QUE NO PODÍA FALTAR A LA FIESTA! ¡DE BRUYNE HACIENDO DE DE BRUYNE! ¡DERECHAZO A LA ESCUADRA!



🔵 7-0 ⚫ (8-1) pic.twitter.com/SeBGMTG05S — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

Minuto 58: ¡GOOOOOL! El balón rebota a los pies de Erling Haaland tras de rebotes en el área, y bate fácilmente al portero a corta distancia.

¡PERO ESTO QUÉ ES, ERLING! ¡DANOS UN RESPIRO, POR FAVOR! ¡EL QUINTO EN SU CUENTA PARTICULAR!



🔵 6-0 ⚫ (7-1) pic.twitter.com/zDn41UZDch — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

Minuto 54: ¡GOOOOOL! Erling Haaland llega oportunamente a un rebote dentro del área y remata para su cuarto gol.

52’ ⚽ ¡Otra vez oportunista, Haaland recoge el balón suelo en la pequeña tras su propio cabezazo detenido por Blaswich y el fallido despeje de la defensa! https://t.co/zJmNwtIBcP — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

Minuto 49: ¡GOOOOOL! Ilkay Gündogan se interpone y recibe un pase brillante para enganchar un preciso disparo que bate al portero.

¡Inicia la segunda parte!

¡Termina el primer tiempo!

Minuto 45+3: ¡GOOOOOL! Erling Haaland se aprovecha de la confusión en boca de gol y anota con facilidad tras un rechace.

Minuto 39: Janis Blaswich hace una gran parada para detener un remate de Ilkay Gündogan, que tras hacerse espacio dentro del área, envió un rápido disparo raso.

Minuto 31: Erling Haaland se hace con un envío al área y engancha un disparo tremendo hacia la izquierda de la portería. Janis Blaswich se anticipa y para brillantemente.

Minuto 22: ¡GOOOOOL! Erling Haaland se hace con un rechace cerca del punto de penalti y conecta un fantástico cabezazo por el centro de la portería.

Minuto 22: ¡GOOOOOL! Erling Haaland transforma un penalti con un disparo raso y preciso cerca del poste derecho.

Minuto 11: Pase en profundidad que recibe en carrera Erling Haaland dentro del área. Sin pensarlo, empalma un disparo dirigido a la esquina inferior izquierda, pero Janis Blaswich interviene de manera brillante.

|REUTERS

Minuto 3: Ilkay Gündogan no logra rematar a gol un buen centro.Primera llegada peligrosa.

¡Comienza el encuentro en el Etihad Stadium con el marcador global de 1-1!

¡RUEDA EL BALÓN EN MANCHESTER!



¡VAMOS CITY! 👊



🔵 0-0 ⚫ (1-1) pic.twitter.com/OQcoCp2F9W — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

Manchester City y Leipzig se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se jugará en el Etihad Stadium.

🔵 LOS NUESTROS 🔵



Ederson, Stones, Akanji, Rúben Dias, Aké, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish y Haaland.



BANQUILLO | Ortega Moreno, Carson, Walker, Lewis, Laporte, Sergio Gómez, Phillips, Perrone, Foden, Palmer, Mahrez y Julián Álvarez. pic.twitter.com/wJbyoGrrsy — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

¿Cómo llegan Manchester City vs Leipzig?

El Manchester City afrontará dos choques eliminatorios antes del receso internacional comenzando con el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Leipzig de Alemania. Después de lograr un empate 1-1 en Leipzig el mes pasado, el campeón defensor de la Premier League es claro favorito para meterse en los octavos de final de esta competición por sexta temporada consecutiva.

💪 City v RB Leipzig: ganar o ganar en el Etihad Stadium para seguir vivos en Europa. pic.twitter.com/yHrninSg49 — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2023

Su confianza aumentará aún más debido a una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones desde el último encuentro con el Leipzig, lapso en el que el equipo acumuló diez goles a favor y sólo uno en contra. Guardiola dijo que estaba "encantado" con el empate 1-1 en el partido anterior y, por lo tanto, debería ser optimista acerca de superar este obstáculo, particularmente considerando que su club está en una racha de nueve victorias consecutivas en casa ante rivales alemanes en competiciones europeas, secuencia que incluye una goleada por 6-3 al Leipzig en la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2021/22.

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El Leipzig ha mejorado notablemente bajo la dirección de Rose, cerrando su campaña de la fase de grupos con cuatro victorias consecutivas, incluidas victorias 'a cero' en condición de visitante ante el Shakhtar Donetsk y el Celtic. El conjunto alemán registró victorias fuera de casa ante el Real Sociedad y el Atalanta en la fase de eliminación directa de la Europa League de la temporada pasada tras empatar los respectivos partidos en condición de local, pero convertirse en el primer equipo que gana en el Etihad Stadium en una competición europea desde el Lyon en 2018/19 es un desafío diferente y de marcas mayores.

Jugadores a seguir entre Manchester City vs Leipzig

Phil Foden está presionando para ser titular en este choque tras anotar durante la primera mitad en tres de las cuatro victorias del Manchester City desde que no fue seleccionado para el partido de ida de esta eliminatoria. Emil Forsberg no participó de ningún gol en el choque anterior contra el City, pero tendrá otra oportunidad después de anotar en los tres partidos de la Bundesliga del Leipzig desde entonces.

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Alineación Manchester City vs Leipzig

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, Grealish; Gündogan; De Bruyne y Haaland.

Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orbán, Gvardiol, Raum; Haidara, Kampl; Szoboszlai, Forsberg; Werner y André Silva.



