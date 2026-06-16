Esto que hizo Erling Haaland en el partido vs Irak conmovió a todo Noruega… y a todos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ suele regalar postales que trascienden el resultado deportivo. Y para confirmar esa sentencia, en el debut de Noruega frente a Irak, Erling Haaland fue el protagonista absoluto. Antes de pisar el césped del Estadio Gillette de Boston para hacer su estreno absoluto en la gran cita, el Vikingo detuvo su marcha para protagonizar un momento que conmovió a todo su país: se tomó el tiempo de abrazar y charlar con cada uno de los niños que acompañaban a los futbolistas en el protocolo inicial.

El gesto, que rápidamente se viralizó en todas las pantallas del mundo, mostró una faceta poco vista del delantero del Manchester City, quien se alejó de la tensión competitiva para darle espacio a la cercanía y a la calidez humana. Con una sonrisa contagiosa, alegró a quienes lo rodeaban con la ilusión de guardar un retrato que perdure en el tiempo.

Erling Haaland ABRAZANDO Y HABLANDO CON LOS NENES antes de salir a la cancha para su debut absoluto en la Copa del Mundo.



Espectacular esto. ❤️🇳🇴 pic.twitter.com/zx0CQQvOxl — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 16, 2026

La máquina goleadora no se detiene

Después del gesto de humildad, el noruego mostró su repertorio para vulnerar la resistencia de los porteros rivales. El delantero abrió el marcador al minuto 29 de la etapa inicial. Tras un centro preciso que cayó en el corazón del área, conectó de primera con el pie, aprovechando una desatención defensiva iraquí para mandar el balón al fondo de la red. Pero eso no sería todo: la voracidad de Erling no conoce de tregua. Apenas dos minutos después de haber comenzado la segunda mitad, el atacante aprovechó un grave error de comunicación del portero Jalal Hassan, quien dudó al momento de despejar, y con una presión asfixiante, Haaland facturó el segundo gol de su cuenta personal y de su selección para el 2-1 parcial.

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Con este doblete en suelo estadounidense, Haaland le envía un mensaje claro al resto de los seleccionados participantes en la Copa Mundial de la FIFA™: Noruega no llegó a Norteamérica para cumplir: el futbolista escandinavo ha comenzado su camino mundialista con la misma contundencia que exhibe cada fin de semana en la Premier League, posicionándose desde el primer minuto como uno de los máximos candidatos a quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Noruega celebra a su héroe, no solo por la jerarquía que impone en el área rival, sino por la humanidad que demuestra antes del pitazo inicial. Haaland ha dejado claro que, ya sea regalando sonrisas a los niños o castigando las redes contrarias, su huella en este Mundial promete ser imborrable.