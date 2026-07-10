Erling Haaland dijo que Noruega debería ser eliminado del Mundial 2026: “ellos son…”

Noruega se prepara para afrontar el partido con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese marco, Erling Haaland tuvo una declaración que llamó la atención porque pareció darle todo el favoritismo al rival y desató múltiples reacciones.

Te invitamos a leer: España vs Bélgica EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión online hoy viernes 10 de julio, segundo partido de Cuartos de Final del Mundial 2026; marcador en línea, goles y alineaciones por internet de Courtois vs Lamine Yamal

El delantero del Manchester City, Haaland, utilizó la ironía para referirse al encuentro entre ingleses y noruegos. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el punta aseguró que Inglaterra debería sentirse completamente segura de avanzar a las semifinales, una frase que rápidamente se volvió viral.

Haaland nació en Inglaterra, pero juega para Noruega|REUTERS

Erling Haaland considera favorita a Inglaterra

El atacante explicó que toda la presión recae sobre la selección inglesa. “Ellos deberían estar seguros de que van a pasar, definitivamente. Es Inglaterra”, comentó. También agregó que las posibilidades de Noruega siguen siendo reducidas y pidió que la atención de la prensa se concentre sobre el conjunto inglés.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuando le preguntaron si su selección podía aprovechar esa presión, Haaland respondió con un breve “sí”. Además, reconoció que disfruta disputar su primer Mundial y señaló que jugar este tipo de encuentros es una experiencia única.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

Erling Haaland ya había utilizado esta estrategia

No es la primera vez que el delantero realiza declaraciones similares durante el torneo. Antes del partido contra Francia en la fase de grupos también señaló, en tono de sarcasmo, que los franceses probablemente ganarían el encuentro e incluso el campeonato. Más adelante hizo comentarios parecidos antes del cruce frente a Brasil, a quien eliminaron en Octavos.

El atacante de 25 años llega en un gran momento al compromiso frente a Inglaterra. Haaland suma 7 goles en 4 partidos y fue decisivo en la eliminación de Brasil con un doblete. Además, marcó el tanto del triunfo sobre Costa de Marfil en los 16avos de final, consolidándose como uno de los que pelean por la Bota de Oro del Mundial.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

