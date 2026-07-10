Erling Haaland dijo que Noruega debería ser eliminado del Mundial 2026: “ellos son…”
El delantero de Noruega, Haaland, dijo que Inglaterra debería avanzar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Noruega se prepara para afrontar el partido con Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese marco, Erling Haaland tuvo una declaración que llamó la atención porque pareció darle todo el favoritismo al rival y desató múltiples reacciones.
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El delantero del Manchester City, Haaland, utilizó la ironía para referirse al encuentro entre ingleses y noruegos. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el punta aseguró que Inglaterra debería sentirse completamente segura de avanzar a las semifinales, una frase que rápidamente se volvió viral.
Erling Haaland considera favorita a Inglaterra
El atacante explicó que toda la presión recae sobre la selección inglesa. “Ellos deberían estar seguros de que van a pasar, definitivamente. Es Inglaterra”, comentó. También agregó que las posibilidades de Noruega siguen siendo reducidas y pidió que la atención de la prensa se concentre sobre el conjunto inglés.
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Cuando le preguntaron si su selección podía aprovechar esa presión, Haaland respondió con un breve “sí”. Además, reconoció que disfruta disputar su primer Mundial y señaló que jugar este tipo de encuentros es una experiencia única.
Erling Haaland ya había utilizado esta estrategia
No es la primera vez que el delantero realiza declaraciones similares durante el torneo. Antes del partido contra Francia en la fase de grupos también señaló, en tono de sarcasmo, que los franceses probablemente ganarían el encuentro e incluso el campeonato. Más adelante hizo comentarios parecidos antes del cruce frente a Brasil, a quien eliminaron en Octavos.
El atacante de 25 años llega en un gran momento al compromiso frente a Inglaterra. Haaland suma 7 goles en 4 partidos y fue decisivo en la eliminación de Brasil con un doblete. Además, marcó el tanto del triunfo sobre Costa de Marfil en los 16avos de final, consolidándose como uno de los que pelean por la Bota de Oro del Mundial.
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