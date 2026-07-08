¿Noruega le puede ganar a Inglaterra en el Mundial 2026? Esto dice su historia en los Mundiales

Luego de la dolorosa derrota y eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos aficionados están esperando que la "venganza" llegue de la mano del delantero Erling Haaland y su selección. Pero, ¿Noruega le puede ganar a Inglaterra? A continuación repasamos la historia de ambos equipos, aunque sabemos que realmente todo puede ocurrir en el encuentro.

¿Noruega le puede ganar a Inglaterra? Así le ha ido a ambos equipos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noruega e Inglaterra nunca se han encontrado en un Mundial, pero sus selecciones sí se han enfrentado en 12 ocasiones previamente; 7 veces ha ganado Inglaterra, ha habido 3 empates y ha ganado 2 veces Noruega. La última vez que se enfrentaron fue en 2014, en un partido amistoso que ganó Inglaterra con un marcador de 1-0.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcó el regreso de Noruega tras 28 años sin participar en Mundiales, y la primera vez del delantero Erling Haaland en este torneo. Es la primera vez que el equipo escandinavo llega a cuartos de final y, en total, la selección ha clasificado 4 veces solamente.

Por otro lado, Inglaterra ha estado en 17 Mundiales, los últimos 8 han sido consecutivos. Ha ganado el torneo ya en una ocasión y en su tierra, en 1966. Ha llegado a las semifinales 2 veces (en 1990 y en 2018), ha llegado en 11 ocasiones a los octavos y en 5 ocasiones a los cuartos de final.

En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erling Haaland se encuentra entre los 3 máximos goleadores: ha anotado 7 veces y tiene cero asistencias, quedando atrás de Lionel Messi (8 goles y una asistencia) y Kylian Mbappé (7 goles y 2 asistencias). A Haaland le sigue Harry Kane, delantero inglés, con 6 goles y una asistencia.

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