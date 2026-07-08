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¿Noruega le puede ganar a Inglaterra en el Mundial 2026? Esto dice su historia en los Mundiales

¿Cuántas veces se han enfrentado Noruega e Inglaterra? Esta es su historia, antes del partido en que se enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Noruega le puede ganar a inglaterra mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Luego de la dolorosa derrota y eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos aficionados están esperando que la "venganza" llegue de la mano del delantero Erling Haaland y su selección. Pero, ¿Noruega le puede ganar a Inglaterra? A continuación repasamos la historia de ambos equipos, aunque sabemos que realmente todo puede ocurrir en el encuentro.

¿Noruega le puede ganar a Inglaterra? Así le ha ido a ambos equipos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noruega e Inglaterra nunca se han encontrado en un Mundial, pero sus selecciones sí se han enfrentado en 12 ocasiones previamente; 7 veces ha ganado Inglaterra, ha habido 3 empates y ha ganado 2 veces Noruega. La última vez que se enfrentaron fue en 2014, en un partido amistoso que ganó Inglaterra con un marcador de 1-0.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcó el regreso de Noruega tras 28 años sin participar en Mundiales, y la primera vez del delantero Erling Haaland en este torneo. Es la primera vez que el equipo escandinavo llega a cuartos de final y, en total, la selección ha clasificado 4 veces solamente.

Por otro lado, Inglaterra ha estado en 17 Mundiales, los últimos 8 han sido consecutivos. Ha ganado el torneo ya en una ocasión y en su tierra, en 1966. Ha llegado a las semifinales 2 veces (en 1990 y en 2018), ha llegado en 11 ocasiones a los octavos y en 5 ocasiones a los cuartos de final.

En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erling Haaland se encuentra entre los 3 máximos goleadores: ha anotado 7 veces y tiene cero asistencias, quedando atrás de Lionel Messi (8 goles y una asistencia) y Kylian Mbappé (7 goles y 2 asistencias). A Haaland le sigue Harry Kane, delantero inglés, con 6 goles y una asistencia.

Disfruta el partido Noruega vs. Inglaterra en Azteca 7

Este sábado 11 de julio, se transmitirá completamente gratis el partido de Noruega vs. Inglaterra por la señal de Azteca 7. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo. La cita es a las 2:40 P.M.

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