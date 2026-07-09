Todos quedaron impactados al ver hasta cuándo tiene contrato Erling Haaland con el Manchester City; poco antes visto

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene a Erling Haaland como uno de sus máximos exponentes. El delantero de la Selección de Noruega y figura del Manchester City se encuentra en la pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, contando hasta el momento con 7 goles en 5 partidos.

El talento de Haaland le brindó la oportunidad de contar con un contrato único dentro del futbol. De acuerdo con Transfermarkt, el delantero firmó una renovación en el año 2025 con el Manchester City hasta el 2034, algo que poco antes visto en el mercado mundial debido a que se trata de un contrato de 9 años.

Noruega se convirtió en el tercer clasificado a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Brasil con doblete de Erling Haaland|Jose Luis Melgarejo

Cuánto gana Erling Haaland en el Manchester City

Erling Haaland goza de un salario anual de 31.5 millones de euros brutos. Sin embargo, tomando en cuenta sus bonos y derechos de imagen los ingresos, del futbolista nórdico podrían incrementarse considerablemente. El arribo de Haaland a Inglaterra se dio en julio de 2022 para convertirse en el referente del ataque. Actualmente cuenta con 162 goles en 198 partidos para colocarse como el segundo máximo artillero del club, solo detrás de Sergio Agüero, quien lidera la lista con 260 goles.

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Los números de Erling Haaland en su primera Copa Mundial de la FIFA™

El papel de Erling Haaland en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha sido un tema menor. Sus goles no solo le permiten competir por la Bota de Oro, sino que ha llevado a la Selección de Noruega a clasificar a los Cuartos de Final por primera vez en su historia.

Haaland nació en Inglaterra, pero juega para Noruega|REUTERS

Los goles de Haaland en la Fase de Grupos se dividen en los 2 tantos que anotó ante Irak, y los 2 contra Senegal, mientras que en los Dieciseisavos de Final anotó un gol ante Costa de Marfil y en Octavos de Final consiguió un doblete ante Brasil.

