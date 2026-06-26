Quién es Erling Haaland, el poderoso noruego al que ningún mexicano quisiera enfrentar en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha confirmado a varias figuras como protagonistas del torneo, pero pocos generan tanto temor entre los defensores como Erling Haaland, el delantero que lidera a Noruega y que ya se consolidó como uno de los goleadores más peligrosos del planeta.

A sus 25 años, el atacante del Manchester City vive su primera experiencia mundialista y lo hace con números impresionantes. Su selección regresó a una Copa Mundial después de 28 años de ausencia y gran parte de ese logro se explica por la extraordinaria capacidad goleadora del futbolista noruego.

El goleador que cambió la historia de Noruega

Haaland fue fundamental en la clasificación de Noruega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante las eliminatorias aportó una gran cantidad de goles y se convirtió en el líder de una generación que logró devolver a su país al escenario más importante del futbol internacional.

Con una estatura cercana a los dos metros, velocidad poco común para su tamaño y una capacidad letal dentro del área, el delantero se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores definidores del mundo. Su carrera comenzó en el Bryne de Noruega, pasó por Molde, explotó en el Salzburgo y terminó de consolidarse en el Borussia Dortmund antes de convertirse en estrella mundial con el Manchester City.

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Además de ser el máximo referente de Noruega, Haaland llega a esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ como uno de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro. Diversos portales deportivos internacionales destacan que su promedio goleador con la selección noruega está entre los mejores del futbol actual. Su capacidad para definir con pocos contactos y aparecer en los momentos importantes lo convierten en un rival incómodo para cualquier defensa.

Por ello, muchas selecciones que avanzaron a los Dieciseisavos de Final observan con atención el recorrido de Noruega. Enfrentar a Haaland significa medirse contra uno de los delanteros más efectivos del planeta, capaz de cambiar un partido con una sola oportunidad frente al arco.

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