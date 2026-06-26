Mbappé vs Haaland: quién es mejor, según las estadísticas, los goles y la opinión de los expertos

Uno de los duelos más interesantes que tendrá la jornada de este viernes 26 de junio es el choque entre Francia y Noruega por la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El foco está puesto sobre las estrellas de cada equipo: Kylian Mbappé por el lado francés y Erling Haaland por el lado noruego. Cada uno llega con cuatro goles en dos partidos en el torneo, por lo que prometen dar un duelo histórico en Estados Unidos.

En este contexto, ambos delanteros volvieron a quedar frente a frente en una discusión que marca al futbol mundial desde hace un par de años: quién es mejor hoy. Para muchos, son las dos máximas figuras de la nueva generación, sin embargo, las estadísticas muestran una diferencia clave a favor de Mbappé, quien es considerado un jugador mucho más completo que el noruego.

Las estadísticas de Mbappé vs Haaland

En la temporada 2025/26, Mbappé cerró una campaña de altísimo impacto con el Real Madrid. El club español informó que el delantero francés marcó 42 goles en 44 partidos, fue el máximo goleador de LaLiga con 25 tantos y también terminó como máximo anotador de la UEFA Champions League con 15 goles.

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Haaland, por su parte, volvió a dominar en Inglaterra. Manchester City confirmó que el noruego ganó su tercera Bota de Oro de la Premier League en cuatro temporadas, después de marcar 27 goles en el campeonato inglés. Ese registro lo dejó cinco tantos por encima de su perseguidor más cercano.

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En Champions League, la comparación histórica también es muy pareja. UEFA registra 70 goles y 24 asistencias de Mbappé en 98 partidos, contra 57 goles y 5 asistencias de Haaland en 58 encuentros. El dato favorece a Mbappé en volumen total, aunque Haaland mantiene una media goleadora más alta.

Qué opinan los expertos sobre Mbappé y Haaland

La opinión de especialistas suele repetir una misma idea: Haaland es el mejor finalizador puro, pero Mbappé ofrece más recursos. The Guardian remarcó que sus números desde 2020 son muy similares, aunque con estilos distintos: el noruego se impone por su potencia dentro del área, mientras que el francés genera más desde la conducción, la velocidad y el juego por fuera.

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Thierry Henry, histórico exdelantero francés, ya había marcado una diferencia en esa línea. La leyenda del Arsenal sostuvo que Mbappé puede crear y definir, mientras que Haaland es principalmente un finalizador. Esa lectura refuerza una mirada común entre analistas: Mbappé tiene más variantes para influir en un partido, incluso cuando no convierte.

También hay voces que destacan el peligro constante de Haaland. Aurélien Tchouaméni, jugador de Francia, advirtió que el delantero de Noruega puede marcar “en cualquier momento”, una frase que resume su principal virtud: necesita muy poco espacio para cambiar un partido.

Quién es mejor hoy entre Haaland y Mbappé

Hoy, Mbappé parece estar un paso por delante si la comparación es integral. Tiene mejores números globales de temporada, más participación en el juego y una influencia mayor fuera del área. Además, su presente con Real Madrid y Francia lo coloca en una posición de liderazgo absoluto.

El francés vale 40 millones de euros más que el brasileño.|Kylian Mbappé

Haaland, en cambio, sigue siendo superior en un rubro específico: el gol de centrodelantero. Su promedio en Champions y su dominio en la Premier League lo sostienen como uno de los atacantes más decisivos del mundo.

Ambos son grandísimos goleadores, pero la respuesta final depende del criterio. Si se busca al mejor goleador de área, Haaland tiene argumentos. Si se busca al futbolista más completo y determinante hoy, las estadísticas y la opinión de los expertos inclinan la balanza hacia Mbappé.