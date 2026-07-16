Es argentino y sonaba para el Real Madrid, pero su hermano se burló de Bellingham

La albiceleste está en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se enfrentará a España este domingo 19 de julio. Uno de los jugadores claves es un argentino que sonaba para el Real Madrid, pero ahora la afición merengue está molesta debido a que su hermano se burló de una de sus estrellas con un posteo de "chau Bellingham"

Durante la justa mundialista, se corrió el rumor de que Enzo Fernández era del interés del Real Madrid tras su destacada campaña con el Chelsea y con su selección, ya que fue pieza clave para que ahora su país esté en la final tras vencer a Inglaterra. No obstante, el club merengue lo desmintió a través de un comunicado.

Enzo suena para el Madrid, pero el club ya dijo que no hay interés.|AFA - Selección Argentina

"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", se lee en el comunicado del equipo español.

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La burla del hermano de Enzo a Bellingham

Sebastián Fernández fue quien se burló de Bellingham a través de sus redes sociales, luego de que el jugador del Real Madrid terminara en el césped derrotado tras no llegar a tapar el disparo de Enzo que se coló a la portería inglesa para poner el empate a 5 minutos del término del partido.

La imagen del jugador del mediocampista fue compartida por el hermano de Enzo con la leyenda de "Chau Bellingham", lo que hizo estallar a cierta afición, sobre todo a la inglesa y a la española, pues Jude es uno de los futbolistas queridos del cuadro merenge.

https://x.com/realmadrid/status/2072951476297638363?s=20

Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.