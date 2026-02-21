Es el futuro del América y fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores en su categoría
El conjunto azulcrema tiene en sus filas a la que puede ser la próxima joya del futbol mexicano, pues es uno de los mejores 11 del continente
Club América ha formado a grandes jugadores a lo largo de su historia, de los cuales algunos han trascendido en el futbol europeo. Luis Trujillo es el canterano que fue reconocido internacionalmente al aparecer en el 11 ideal del Premundial Sub-17, justa en la que México arrolló y consiguió su pase al Mundial de Qatar de la categoría.
El mediocampista fue nombrado uno de los mejores del torneo al marcar 4 goles y así aportar a que el combinado tricolor terminara en primer lugar del Grupo A al ganar sus 4 partidos correspondientes. Con ello, México una vez más disputará la justa de futbolistas menores, en búsqueda de alcanzar su tercer campeonato. Conoce a los 4 cracks que dejó fuera Javier Aguirre para el partido contra Islandia.
El canterano de las Águilas fue el único mexicano que apareció en la lista, pese a que la selección arrolló a sus rivales en el Premundial. Este es el 11 ideal del certamen:
- Noslen Godínez – Cuba
- Jacob Gallop – Barbados
- Alejandro López – República Dominicana
- Sonson Jean–Baptiste – Haití
- Luis Trujillo – México
- Thiago Chalmers – Panamá
- Eduardo Romero – Honduras
- Jahmarie Nolan – Jamaica
- Akenai Samuels – Costa Rica
- Malik Jakupovic – Estados Unidos
- Pau González – Costa Rica.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul lo compró en 160 millones y en el Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto
- Chivas tiene a la nueva Hormiga González en una categoría menor: suma goles y asistencias en el Clausura 2026
- Era titular indiscutible en Pumas, pero lo corrieron del club y ahora juega en una categoría menor
El camino de Luis Trujillo en el América
El seleccionado mexicano Sub-17 ha destacado en las inferiores del América, pues desde los 15 años viene pujando fuerte. Trujillo tuvo una destacada actuación en esa categoría, al marcar 12 goles y dar 20 asistencias, números que lo llevaron a entrenar con el primer equipo, bajo el ojo de André Jardine.
El próximo reto para Luis es seguir destacando en las inferiores del conjunto azulcrema para ser llamado por la Selección Mexicana y disputar el Mundial Sub-17 que se jugará del 5 al 27 de noviembre de este año en Qatar, donde por primera vez se contará con la presencia de 48 países.