Es el futuro del América y fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores en su categoría

Club América ha formado a grandes jugadores a lo largo de su historia, de los cuales algunos han trascendido en el futbol europeo. Luis Trujillo es el canterano que fue reconocido internacionalmente al aparecer en el 11 ideal del Premundial Sub-17, justa en la que México arrolló y consiguió su pase al Mundial de Qatar de la categoría.

El mediocampista fue nombrado uno de los mejores del torneo al marcar 4 goles y así aportar a que el combinado tricolor terminara en primer lugar del Grupo A al ganar sus 4 partidos correspondientes. Con ello, México una vez más disputará la justa de futbolistas menores, en búsqueda de alcanzar su tercer campeonato. Conoce a los 4 cracks que dejó fuera Javier Aguirre para el partido contra Islandia.

Luis Trujillo estuvo en el 11 ideal del Premundial Sub-17.|Selección Nacional de México

El canterano de las Águilas fue el único mexicano que apareció en la lista, pese a que la selección arrolló a sus rivales en el Premundial. Este es el 11 ideal del certamen:



Noslen Godínez – Cuba Jacob Gallop – Barbados Alejandro López – República Dominicana Sonson Jean–Baptiste – Haití Luis Trujillo – México Thiago Chalmers – Panamá Eduardo Romero – Honduras Jahmarie Nolan – Jamaica Akenai Samuels – Costa Rica Malik Jakupovic – Estados Unidos Pau González – Costa Rica.

El camino de Luis Trujillo en el América

El seleccionado mexicano Sub-17 ha destacado en las inferiores del América, pues desde los 15 años viene pujando fuerte. Trujillo tuvo una destacada actuación en esa categoría, al marcar 12 goles y dar 20 asistencias, números que lo llevaron a entrenar con el primer equipo, bajo el ojo de André Jardine.

El próximo reto para Luis es seguir destacando en las inferiores del conjunto azulcrema para ser llamado por la Selección Mexicana y disputar el Mundial Sub-17 que se jugará del 5 al 27 de noviembre de este año en Qatar, donde por primera vez se contará con la presencia de 48 países.