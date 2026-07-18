La cábala de Messi: el detalle de un posteo antes de Argentina vs España que recuerda a Qatar 2022

La clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras el agónico 2-1 ante Inglaterra no solo desató la euforia en las calles, sino que también encendió una luz de esperanza basada en una coincidencia numérica y simbólica. Lionel Messi, capitán y emblema del equipo, publicó en sus redes sociales un mensaje de celebración que rápidamente se volvió viral al detectar una similitud exacta con aquel posteo que realizó durante el camino al título en Qatar 2022. "A la final", escribió en ambas oportunidades.

La publicación de Messi en México, Estados Unidos y Canadá 2026|Instagram: Lionel Messi

Tras sellar su pase a la final ante España —que se disputará este domingo 19 de julio—, Messi compartió en su cuenta de Instagram: "¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!".

La publicación de Messi en Qatar 2022

La sorpresa fue inmediata: los usuarios recordaron con precisión que el 13 de diciembre de 2022, tras la semifinal ganada ante Croacia, el capitán había utilizado exactamente las mismas palabras. La coincidencia, a tres años y medio de distancia, no tardó en ser interpretada como una cábala por parte del astro, que a sus 39 años busca repetir la gesta y alzar su segunda Copa del Mundo consecutiva.

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La publicación no solo acumuló millones de interacciones, sino que también recibió saludos de personalidades destacadas, entre ellas el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien se sumó al apoyo al capitán argentino. Para los seguidores de la "Scaloneta", este detalle no es una simple casualidad. En el marco de un torneo que ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia del equipo, el hecho de que el líder del plantel haya recurrido a la misma fórmula discursiva que utilizó en el camino hacia la tercera estrella ha alimentado la convicción de que el equipo está destinado a repetir la historia este domingo en Nueva York.