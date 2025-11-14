Es hijo de una leyenda, puede jugar para la Selección Nacional y hoy es campeón de goleo fuera de la Liga BBVA MX

deportes
El delantero vive su mejor momento desde que debutó de manera profesional, pues la está rompiendo; incluso hizo más goles que Armando “Hormiga” González

@jcalero27
José Alejandro
Liga de Expansión MX
Juan José Calero es el jugador que puede jugar para la Selección Nacional debido a que cuenta con la nacionalidad colombiana y mexicana. Lo anterior, ya que el hijo de la leyenda del Pachuca, Miguel Calero, se proclamó campeón de goleo en la Liga de Expansión MX con 15 tantos, 3 más de los que logró Armando “Hormiga” González en la Liga BBVA MX.

El delantero llegó a Venados de Mérida para este Apertura 2025 después de estar 3 torneos en Mineros de Zacatecas, club que vale muchos menos que Allan Saint-Maximin . El jugador de 27 años marcó 15 goles en 15 partidos; es decir, tuvo una media de un tanto por encuentro, algo impresionante e histórico, pues se convirtió en el artillero con más anotaciones durante un torneo en la Segunda División del futbol mexicano.

Campeón de goleo
@jacalero27
Juan José Calero marcó 15 goles en la Liga de Expansión para proclamarse campeón de goleo

Calero fue el goleador de la división de plata con su equipo Venados de Mérida, pero ni con ello pudo ayudar al club a calificar a la Liguilla del Apertura 2025 al quedar en noveno puesto de la tabla general. El conjunto de Yucatán quedó fuera de la “fiesta grande” por diferencia de goles al empatar en puntos con Tepatitlán, con el cual se estaba peleando el último boleto para avanzar a los Cuartos de Final.

¿Quién es Juan José Calero, campeón de goleo?

El jugador de 27 años surgió de las Fuerzas Básicas del Pachuca, club donde su padre es una leyenda al conquistar varios títulos, tanto locales como internacionales. El delantero debutó con el primer equipo ante Cruz Azul en un duelo de la Copa MX en la edición 2015.

El hijo de Miguel Calero tuvo poca oportunidad en los Tuzos, pues solo marcó en 2 ocasiones durante 25 partidos entre la Liga BBVA MX y la Copa MX, por lo que fue cedido a León, donde jugó 10 encuentros. El futbolista no pudo brillar en Primera División, por lo que en 2019 llegó a Mineros de Zacatecas, donde comenzó a destacar.

Juan José desfiló por varios equipos hasta que en verano de este año llegó a Venados de Mérida, con el que la está reventando en la Segunda División. Estos son los clubes para los que jugó antes de coronarse campeón de goleo:

  • Pachuca
  • León
  • Mineros
  • Gil Vicente (Portugal)
  • Nacional (Portugal)
  • Sporting FC (Costa Rica).
Venados de Yucatán (Pertenece a Liga Expansión MX)
