Uruguay anuncia sus convocados para la Copa Mundial de la FIFA™ con cuatro jugadores de la Liga BBVA MX

La Selección de Uruguay ya tiene definida su lista de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Liga BBVA MX tendrá una presencia importante dentro del plantel dirigido por Marcelo Bielsa. La Celeste afrontará el torneo con una nómina de jerarquía internacional, pero con un dato especial para el futbol mexicano: cuatro jugadores que militan en México fueron incluidos en la convocatoria mundialista.

Los representantes de la Liga BBVA MX en Uruguay son Santiago Mele, portero de Rayados de Monterrey; Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, defensa y atacante del América respectivamente; y Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres. Su presencia confirma el peso que el futbol mexicano tendrá en una de las selecciones históricas de Sudamérica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los cuatro jugadores de Liga BBVA MX convocados por Uruguay

El primero en la lista es Santiago Mele, arquero de Rayados. El guardameta fue considerado por Bielsa dentro de una posición de alta competencia, junto a nombres de experiencia como Sergio Rochet y Fernando Muslera. A pesar de que representará a Monterrey en la justa mundialista, difícilmente actue como guardameta titular de la Celeste.

En defensa aparece Sebastián Cáceres, uno de los nombres de América que viajará con Uruguay a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El central competirá por un lugar en una zona donde la Celeste cuenta con futbolistas de primer nivel como Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera y Matías Viña.

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El tercer representante de la Liga BBVA MX es Brian Rodríguez, también jugador del América. El extremo fue incluido dentro del bloque ofensivo de Uruguay y puede aportar velocidad, desequilibrio, conducción y profundidad por banda. En una selección que suele exigir ritmo alto, presión y ataques directos, el futbolista azulcrema aparece como uno de los jugadores que podría hacerse con la titularidad en Uruguay

El cuarto nombre es Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres. Su presencia en la convocatoria añade una variante física y ofensiva para Bielsa, especialmente en una delantera donde Uruguay también cuenta con futbolistas como Darwin Núñez y Federico Viñas. Aguirre llega como una opción más para competir en el frente de ataque y completar una nómina con diferentes perfiles ofensivos.

La lista completa de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.

Defensores: Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Juan Manuel Sanabria, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Brian Rodríguez.

Delanteros: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.