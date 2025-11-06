Es de otro país y prefirió jugar en la Selección de México, aunque aquí no fuera titular

Julián Quiñones es el futbolista que nació en otro país, pero prefirió jugar en la Selección Nacional, pese a que no es titular en el esquema de Javier Aguirre. El colombiano naturalizado mexicano debutó en profesionalmente en el país, aunque es baja para el equipo durante la Fecha FIFA de noviembre .

El bicampeón con Atlas ha hecho toda su carrera en México, después de llegar a Tigres para terminar de formarse como jugador. Fue hasta octubre de 2023 que obtuvo la naturalización y solo bastó un mes para que en ese entonces Jaime Lozano lo llamara por primera vez a la Selección Mexicana .

El debut de Julián Quiñones con la Selección de México y su falta de titularidad

El delantero fue convocado por primera vez en la Fecha FIFA de noviembre de 2023 y debutó oficialmente en un partido de México ante Honduras de la Concacaf Nations League. El nacido en Colombia ingresó al terreno de juego al minuto 72 por Erick “Chiquito” Sánchez, aunque poco pudo hacer, ya que el equipo azteca perdió 2-0 en su visita a Centroamérica.

Quiñones lleva 2 años siendo consistente en las listas de Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre. Sin embargo, el naturalizado no es titular, pues la mayoría de los partidos que ha disputado ingresa de cambio. Además, es utilizado de extremo y no tanto de delantero, posición que está bien cubierta.

El bicampeón con América se pelea un puesto directamente con Alexis Vega, quien está en su prime tras su regreso a Toluca, además de César “Chino” Huerta, que si bien no ha tenido un buen segundo semestre en Europa, poco a poco ha sido considerado en el Anderlecht antes de que se lesionara.

Los números de Julián Quiñones con la Selección Mexicana

Julián Quiñones ha jugado 18 partidos con la Selección Mexicana, de los cuales en 10 ocasiones ha saltado al terreno de juego como titular, de acuerdo con la plataforma BeSoccer. El delantero solo suma 2 goles con el combinado azteca: el primero fue en un duelo amistoso contra Brasil en junio de 2024 y el más reciente ante Panamá en marzo de este año.