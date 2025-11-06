OFICIAL: todas las bajas de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

La Selección Mexicana está próxima a enfrentarse a Uruguay y Paraguay en la Fecha FIFA de noviembre, duelos que transmitirá TV Azteca Deportes y en la cual 4 jugadores que son recurrentes en las convocatorias de Javier Aguirre no podrán estar, debido a que se encuentran lesionados y, en el peor de los casos, regresarán a las canchas hasta después de un mes.

1. César Huerta

“Chino”, quien es uno de los mejores pagados , volvió a la titularidad con el Anderlecht y marcó un gol en la victoria de su equipo 2-0 sobre Ninove en la Copa de Bélgica, resultado que les dio el pase a los Dieciseisavos de Final del torneo. Sin embargo, el extremo ya no salió al terreno de juego en el segundo tiempo por molestias en la pelvis, lesión que lo dejará fuera durante varias semanas.

@cesarh_33 César Huerta es una de las bajas de México, ya que tiene un problema de pubalgia; se desconoce cuándo regresará a las canchas

2. Santiago Giménez

El delantero es baja del Milan y de la Selección Mexicana durante 5 semanas, debido a una lesión en el tobillo que viene arrastrando desde hace varios meses. Por lo anterior, salió de cambio al minuto 61 en el partido contra Atalanta tras resentirse.

3. Julián Quiñones

El colombiano naturalizado mexicano presentó molestias físicas, por lo que estará fuera de las canchas por lo menos 3 semanas, según diversas fuentes. El delantero viene de un gran momento con su equipo, pues se ubica en el cuarto puesto de los máximos goleadores de la Liga de Arabia Saudita.

Los jugadores de la Liga BBVA MX que son baja de la Selección Mexicana

4. Alexis Vega

El capitán del Toluca salió lesionado en el partido en el que su equipo empató contra Pachuca. El club escarlata informó que estará fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas debido a una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo.

Un caso especial es el de Gilberto Mora, quien fue operado de la mano izquierda tras fracturarse el tercer metacarpiano durante un entrenamiento previo al duelo contra Pumas de la jornada 16. Diversas fuentes apuntan a que el futbolista de 17 años puede estar disponible, por lo que no fue contemplado en la lista de bajas de la Selección Mexicana.

Los partidos que se perderán los lesionados de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana disputará 2 partidos de preparación de cara al Mundial de 2026 en la Fecha FIFA de noviembre. El primero será contra Uruguay el sábado 15 de noviembre, mientras que el segundo ante Paraguay el martes 18 del mismo mes.