Así es un día de escuela de Gilberto Mora con sus compañeritos del colegio: lo apoyaron antes de ir al Mundial 2026

Gilberto Mora es la sensación de todo un país, pues con tan solo 17 años le puso un baile a Ecuador al ser pieza importante en el triunfo de México ante el país sudamericano, que le dio su pase a octavos de final contra Inglaterra, duelo que cambiaría de horario por esta gran razón. Lo complicado para el mediocampista no es el futbol, sino combinarlo con el estudio, aunque sus compañeritos de la escuela lo apoyaron y apoyan en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así es un día de escuela de Gilberto Mora

Mora inicia sus días desde muy temprano yéndose a entrenar con Xolos de Tijuana hasta mediodía, pues a esa hora acude, como toda persona de su edad, a estudiar la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, que se ubica en Tijuana, Baja California, y de donde lo felicitaron públicamente tras conseguir un importante paso.

La escuela de Mora lo presumen en sus redes sociales por sus logros con México.|@colegioalemancach

La joya mexicana acude a la escuela poco más de 3 horas de lunes a viernes, donde convive con sus compañeros y recibe clases como toda persona normal, para después continuar con una rutina especial de futbol junto a su padre y concluir el día poniéndose al corriente con tareas o trabajos escolares.

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Gil Mora, la inspiración de la escuela

El mediocampista debutó en la Liga BBVA MX con tan solo 15 años y a los 16 ya se había consagrado campeón de la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, por lo que es una fuente de inspiración para toda su escuela, la cual le sigue los pasos en cada objetivo que cumple dentro del terreno de juego.

Mucho antes de concentrarse con México para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el canterano de Xolos convivió con sus compañeros de escuela de grados menores, como es el preescolar, hecho que quedó para la posteridad en una fotografía que se compartió en redes sociales.

Reconocimientos y permisos para Mora

El disputar torneos internacionales ha obligado a Morita a perder clases y exámenes. No obstante, el colegio le ha brindado todo su apoyo. Prueba de ello es cuando formó parte de México que disputó el Mundial Sub-20 de Chile en 2025, ya que al volver tuvo que presentar las pruebas necesarias para ponerse al corriente.

La escuela donde estudia Gil reconoce el esfuerzo que ha hecho hasta el momento el futbolista, pues le brinda su total reconocimiento y hasta lo presumen en sus redes sociales, como lo fue a ser uno de los mejores jugadores en el partido contra Ecuador.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.