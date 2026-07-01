¿Gilberto Mora sí va a la escuela? Esto dijo el propio jugador: “Ponerme al corriente”

Gilberto Mora fue uno de los jugadores que más destacó en el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador y que le dio el pase a los octavos de final, instancia en la que se medirá ante Inglaterra, selección a la que supera en efectividad. Pero lo que pocos saben del jugador de 17 años es que sí va a la escuela y, tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tendrá que ponerse al corriente.

Mora tiene apenas 17 años y cursa la preparatoria, aunque estudiar y mantenerse como una de las promesas del futbol mexicano no es tarea fácil, ya que sus días son extenuantes. Es decir, arrancan por la mañana y terminan por la noche. No obstante, el chico maravilla sigue cautivando a todo un país, incluso a la prensa del extranjero, por sus grandes actuaciones en la justa mundialista.

Morita cursa la preparatoria, la cual dejó en pausa por la justa veraniega.|Selección Nacional de México

Un día de escuela y futbol en la vida de Mora

El canterano de Xolos mencionó en una entrevista para un medio mexicano que sus días arrancan en la mañana con los entrenamientos en las instalaciones de su club, donde también desayuna, para después ir a la preparatoria a mediodía.

TE PUEDE INTERESAR:



Gil acude a la escuela aproximadamente 3 horas, para después regresar a su casa a comer con su familia y descansar por un momento. Es en la tarde-noche cuando realiza doble sesión, ya sea en el club o con su padre en un parque, actividad que realizan desde hace años y que considera que es buena para mejorar la técnica individual.

Mora y su regreso a clases

El seleccionado mexicano lleva concentrado en el CAR alrededor de 2 meses por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que se ha perdido de clases y de exámenes, los cuales muy posiblemente tenga que recuperar y ponerse al corriente una vez terminada la justa mundialista, tal y como le pasó cuando representó a la Sub-20 en Chile 2025.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.