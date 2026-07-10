El antecedente que ilusiona a España: si gana vs Bélgica, sería campeón del Mundial 2026

España enfrentará este viernes 10 de julio a Bélgica por un lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los equipos que mejor futbol ha mostrado en el torneo y buscará dar un paso más hacia el objetivo de conquistar su segundo título mundial.

Además del rendimiento que ha exhibido durante la competencia, existe un dato histórico que alimenta la ilusión de los aficionados españoles: cada vez que La Roja logró romper la barrera de los cuartos de final en una Copa Mundial, terminó alcanzando la gloria máxima.

España y la “mala suerte” en los Mundiales desde el 2010|Mexsport

El único antecedente favorece a España

La historia mundialista de la selección española ha estado marcada por múltiples eliminaciones en los cuartos de final. Cayó en esa instancia en 1934, 1986, 1994 y 2002, hasta que finalmente rompió la barrera en Sudáfrica 2010.

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Aquella vez derrotó 1-0 a Paraguay con un gol de David Villa y avanzó a las semifinales. Después eliminó a Alemania y venció a Países Bajos en la final para conquistar el primer Mundial de su historia.

Por ello, muchos aficionados españoles consideran que superar nuevamente los cuartos de final podría ser una señal de buen augurio.

Bélgica, un rival que puede cambiar la historia

El desafío, sin embargo, no será sencillo. Bélgica llega tras eliminar con autoridad a Estados Unidos y buscará impedir que España alcance apenas su segunda semifinal mundialista.

Además, existe otro antecedente entre ambas selecciones: en el Mundial de México 1986, Bélgica eliminó a España precisamente en los cuartos de final mediante una tanda de penales, uno de los recuerdos más dolorosos para La Roja en esta competición.

Ahora, el conjunto español intentará escribir una historia diferente. Si logra vencer a los Diablos Rojos, no solo volverá a unas semifinales por segunda ocasión en su historia, sino que mantendrá viva una curiosa coincidencia: la única vez que dejó atrás los cuartos terminó proclamándose campeón del mundo.

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