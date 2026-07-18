España cancela su práctica previo a la Final del Mundial 2026 y Argentina saca provecho de ello

La planificación logística de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sufrió una alteración drástica en las horas previas al partido por el campeonato entre España y Argentina. El cuerpo técnico de la selección europea tomó la determinación de suspender de forma completa su última sesión de entrenamiento programada sobre el terreno de juego debido a las inclemencias climáticas ya que se pronosticaron tormentas eléctricas.

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El director técnico Luis de la Fuente priorizó la preservación física de sus dirigidos para evitar lesiones causadas por el estado del césped mojado. Esta inactividad forzada de la escuadra española contrasta de forma evidente con la agenda de trabajo que si logró mantener el conjunto albiceleste.

La Selección de Argentina pudo sacar una 'ventaja' en la preparación de cara a la gran final ya que completó con normalidad su última sesión de entrenamiento. Ante un partido de tal magnitud, los detalles también cuentan y en este caso el conjunto sudamericano se vió favorecido por las condiciones climáticas en la zona del Red Bulls Performance Center, donde está llevando a cabo su concentración.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, el seleccionado ibérico desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero. Ahora, buscará hacer lo propio ante el combinado vigente campeón del mundo.

Por su parte, los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de épica en épica, ya que ante Inglaterra también volvieron a dar una muestra de carácter en los últimos minutos y dieron vuelta el partido que finalizó dos a uno. Luego de finalizar con el último entrenamiento, se observaron algunas posibles modificaciones en el once títular argentino ya que Lo Celso y De Paul podrían comenzar desde el arranque ante España.