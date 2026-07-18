Final del Mundial 2026: cuánto dura y cómo se define el partido en caso de igualdad

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se aproxima con el partido definitivo por el título entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El encuentro acapara la atención global debido a las grandes figuras que estarán dentro del campo de juego y además por la trascendencia de la cita ecuménica. Todo está por definirse en la justa mundialista y la FIFA ya definió como se va a disputar el encuentro desde el punto de vista reglamentario.

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El partido entre España y Argentina por la final tendrá una duración inicial tradicional de noventa minutos divididos en dos tiempos de cuarenta y cinco cada uno. Al término de cada período, el árbitro designado Slavko Vincic, añadirá los minutos de descuento necesarios para compensar las interrupciones causadas por las pausas de hidratación o revisiones tecnológicas. Además, cabe remarcar que el entretiempo del encuentro durará media hora debido a los shows que tendrá en el medio tiempo esta final.

Luego, si la igualdad en el marcador persiste tras cumplirse los noventa minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario obligatorio de treinta minutos de duración total. Este alargue se dividirá de forma estricta en dos tiempos menores de quince minutos cada uno con un breve intervalo de descanso entre ambos bloques y de persistir el empate, conoceremos al campeón por la vía de los doce pasos.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, España desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero.

Mientras tanto, los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de épica en épica, ya que ante Inglaterra también volvieron a dar una muestra de carácter en los últimos minutos y dieron vuelta el partido que finalizó dos a uno.