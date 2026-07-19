España copia a México y lanza su propia versión del "¿Y si sí?” previo a la Final del Mundial 2026

La agitación en las plataformas de comunicación digital alcanzó su punto máximo en las horas previas al partido por el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La afición de la Selección de España adoptó una estrategia de movilización virtual inspirada de forma directa en un fenómeno cultural originado en nuestro territorio. Con la participación de grandes figuras históricas de su campeonato mundial, el combinado ibérico hizo público su mensaje a todos los españoles.

Afición mexicana resalta en Estados Unidos|Crédito: @miseleccionmx / X

La movilización en redes sociales se centra en la reconversión del tradicional eslogan mexicano "¿Y si sí?" hacia la variante local adaptada por el público europeo como "¿Y por qué no?". Las plataformas digitales se inundaron de piezas audiovisuales y montajes fotográficos que combinan imágenes de los futbolistas dirigidos por Luis de la Fuente con la nueva inscripción motivacional.

El origen de este cántico digital se remonta a la campaña de fe que la parcialidad azteca construyó para respaldar el proceso deportivo comandado por Javier Aguirre. En el caso de la campaña española, la frase la acompañan los distintos jugadores históricos que lograron levantar la justa mundialista en Sudáfrica 2010 como Andrés Iniesta, Fernando Torres, David Villa, entre otros.

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El conjunto dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, el seleccionado ibérico desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero. Ahora, buscará hacer lo propio ante el combinado vigente campeón del mundo y así poder levantar su segundo campeonato mundial.

Así quedaría el probable once del conjunto europeo para la final vs Argentina: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Con detalles solamente por definir, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España tiene todo para quedar en la historia grande.