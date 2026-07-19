Mientras Lamine Yamal vale 200 millones, esto costaba Messi cuando tenía 19 años

Lionel Messi y Lamine Yamal serán protagonistas de uno de los cruces más esperados de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El argentino buscará conquistar su segundo título consecutivo, mientras que el español intentará llevar a su selección nuevamente a la cima.

Te invitamos a leer: España vs Argentina: Ver ONLINE, GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY domingo 19 de julio, de la Final del Mundial 2026™ partido de Lionel Messi vs Lamine Yamal; marcador en directo, en línea y por internet

Además de compartir un pasado en el Barcelona, ambos llegaron a consolidarse desde jóvenes. Sin embargo, el valor de mercado que tenían a los 19 años muestra cuánto cambió el futbol durante las últimas dos décadas.

Cuánto vale Lamine Yamal antes de la Final

Lamine Yamal llega al partido contra Argentina con un valor de mercado estimado de 200 millones de euros, según la última actualización de Transfermarkt.

|REUTERS

El atacante de 19 años comparte el primer lugar entre los futbolistas más valiosos del mundo con Erling Haaland. Su cotización creció por sus actuaciones con el Barcelona y por el protagonismo que alcanzó con la Selección de España.

Yamal fue una de las piezas principales del equipo español durante su camino hasta la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ahora tendrá la posibilidad de cerrar el torneo frente a Messi, el jugador con el que ha sido comparado desde sus primeros partidos como profesional.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuánto valía Lionel Messi cuando tenía 19 años

Lionel Messi tenía un valor de mercado estimado de 15 millones de euros a los 19 años, de acuerdo con los registros históricos de Transfermarkt.

El argentino cumplió esa edad el 24 de junio de 2006, cuando ya formaba parte del primer equipo del Barcelona. La diferencia respecto a la valoración actual de Yamal es de 185 millones.

En términos proporcionales, la cotización del español es más de 13 veces superior. No obstante, las cantidades corresponden a épocas diferentes y no pueden utilizarse como una comparación directa sobre el nivel de ambos jugadores.

Lionel Messi debutó en Alemania 2006

Las cifras representan estimaciones de mercado. No se trata del precio pagado por una transferencia ni de las cláusulas de rescisión que tenían en sus contratos.

Qué había conseguido Messi a la edad de Lamine Yamal

Cuando tenía 19 años, Messi ya había ganado LaLiga y la Champions League con el Barcelona. Una lesión muscular le impidió disputar la Final de 2006 contra el Arsenal, aunque formó parte del plantel campeón.

Durante la temporada 2006-07 comenzó a ocupar un lugar importante en el equipo. Disputó 36 partidos, marcó 17 goles y consiguió su primer triplete frente al Real Madrid.

Aquel Clásico se jugó el 10 de marzo de 2007 y terminó empatado 3-3. Messi convirtió los tres goles del Barcelona cuando todavía tenía 19 años.