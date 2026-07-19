Un día le ganó una final de Mundial a Messi y hoy advierte a Argentina: “Le caerán tres o cuatro goles”

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España genera pronósticos de todo tipo. En las horas previas al partido, una figura que le ganó a Lionel Messi en una final mundialista lanzó una advertencia para los argentinos.

Te invitamos a leer: España vs Argentina EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión por TV Azteca HOY domingo 19 de julio. Gran Final del Mundial 2026™ partido de Lionel Messi vs Lamine Yamal; marcador online en directo

Resulta que Toni Kroos, campeón del mundo con Alemania en 2014, dijo que España puede ganar fácilmente si anota primero. El exmediocampista fue parte del equipo que derrotó a Argentina en la final disputada en Río de Janeiro y ahora considera que España llega como favorita para conquistar el título frente a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Messi no necesita un gran despliegue para ser determinante|Crédito: @Argentina / X

La advertencia de Toni Kroos para Argentina

Durante una charla en el programa que comparte con su hermano Felix, Kroos analizó el duelo entre España y Argentina. El alemán sostuvo que la selección española tiene herramientas para controlar los partidos cuando logra ponerse en ventaja.

TE PUEDE INTERESAR:



Por ese motivo, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. “Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones”, aseguró el exjugador del Real Madrid al referirse a un posible desarrollo de la final.

Toni Kroos, el campeón que venció a Messi en una final de un Mundial

Kroos sabe lo que es disputar partidos decisivos contra Messi. Integró el plantel alemán que conquistó el Mundial de Brasil 2014 tras vencer 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario gracias al gol de Mario Götze en el Estadio Maracaná.

Messi y Argentina, los números que preocupan a Kroos

Aunque eligió a España como favorita, Kroos dejó en claro que considera a Messi un factor determinante. “La inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente”, afirmó el alemán al referirse al capitán argentino, quien disputa una nueva final mundialista a los 39 años.

Además, recordó que pensaba que Qatar 2022 sería la última Copa del Mundo del rosarino. También reconoció que cualquier error puede resultar decisivo frente a Argentina. “Contra Argentina no se puede conceder nada. Si les das el más mínimo espacio, lo aprovecharán”, concluyó Kross.

TV Azteca transmite la Gran Final del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido entre Argentina y España y la ceremonia de premiación. También irá por nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

