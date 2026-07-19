Lamine Yamal vs Messi: quién tuvo una mejor temporada y quién lleva más goles en el Mundial 2026

La definición del título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pone frente a frente a las dos figuras más determinantes del certamen en un duelo que trasciende las fronteras colectivas de sus selecciones. El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, y el joven extremo de la Selección de España, Lamine Yamal, concentran la atención de todos los fanáticos y se llevarán todos los flashes en el gran duelo que los tendrá en cancha la jornada de hoy en el Estadio New York New Jersey.

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Messi vs Yamal, uno solo levantará mañana la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Haciendo una comparativa de la última temporada de ambos, podemos observar que el astro argentino Lionel Messi acumuló doce goles en 14 partidos jugados y repartió siete asistencias. Mientras tanto, Yamal disputó 28 encuentros con la camiseta del FC Barcelona y marcó dieciseis tantos, además de asistir once veces. En lo que respecta a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí quien se posiciona de mejor manera es el astro argentino que ha marcado 8 tantos y cuatro pases de gol, por su parte Lamine tiene tan solo un gol en toda la justa mundialista.

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Así llega España a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, el seleccionado ibérico desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero. Ahora, buscará hacer lo propio ante el combinado vigente campeón del mundo y así poder levantar su segundo campeonato mundial.

Así quedaría el probable once del conjunto europeo para la final vs Argentina: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Con detalles solamente por definir, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España tiene todo para quedar en la historia grande