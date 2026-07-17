El argentino que sale a jugar como “si estuviera en el barrio” y es la amenaza más grande de España

Lionel Messi surge como la principal amenaza que España deberá neutralizar para tener un mayor abanico de posibilidades para ser campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, es un grave error pensar que el futbolista de Inter Miami es el único punto fuerte de Argentina. Otro de los jugadores que Luis de la Fuente deberá tomar recaudos es el mediocampista Enzo Fernández.

El actual futbolista del Chelsea se ha convertido en una de las piezas claves de Argentina en la justa veraniega. Viene de ser fundamental en la remontada del cuadro sudamericano sobre Inglaterra, anotando el empate parcial 1-1 en Semifinales. Lo cierto es que Fernández es un ganador nato y así lo ha demostrado desde que debutó profesionalmente en el año 2020.

Enzo Fernández, el jugador a cuidar por parte de España

Desde su debut, la carrera de Enzo Fernández cuenta con un denominador común: ser ganador. En 2021 comenzó su racha de títulos, habiendo logrado el título de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana mientras estaba cedido en Defensa y Justicia, club argentino donde brindó sus primeros destellos de crack.

Quién es Enzo Fernández, goleador de Argentina contra Inglaterra|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Ese mismo año, tras regresar a River Plate desde su préstamo, fue campeón de la Liga de Argentina y el Trofeo de Campeones. Ya en 2022 se dio su traspaso al Benfica de Portugal, año donde logró coronarse como campeón del mundo con la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar.

En 2023 fue campeón de la Liga de Portugal con Benfica teniendo un nivel espectacular que lo llevó a ser una de las compras más caras en la historia del Chelsea. Ya en 2024 logró ser campeón de la Copa América por primera vez en su carrera, siendo determinante en las fases de eliminación directa.

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El 2025 fue un año especial para Enzo Fernández, ya que fue el MVP del histórico triunfo por goleada 4-1 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas. También fue campeón de la Conference League marcando y asistiendo en la final, y formando parte del once ideal del torneo. La guinda del pastel fue su título de Mundial de Clubes con Chelsea, venciendo al PSG en la final.

Ahora en 2026, el jugador argentino acaba de meterse en su segunda final de una Copa del Mundo con la ‘Albiceleste’, siendo figura en las remontadas de su equipo ante Egipto e Inglaterra. Sin dudas, Fernández está demostrando ser un ganador serial y que, sin importar el contexto, sale a jugar como si estuviera en el barrio.

Enzo Fernández es una amenaza para España|Crédito: @Argentina / X

El Mundial 2026 de Enzo Fernández

Enzo Fernández se consolidó como una de las piezas principales de Argentina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Antes de disputar la final contra España, el mediocampista acumulaba seis titularidades, 570 minutos y dos goles, además de registrar un 93.9% de efectividad en sus pases.

Sus anotaciones llegaron en momentos decisivos. En los Octavos de Final marcó de cabeza al minuto 90+2 para completar la remontada por 3-2 ante Egipto. Aquella conquista fue reconocida como el gol número 3,000 en la historia de los Mundiales.

Enzo volvió a aparecer en la Semifinal contra Inglaterra. El futbolista del Chelsea convirtió el empate al minuto 85 con un remate desde fuera del área, antes de que Lautaro Martínez sellara el triunfo por 2-1. De esta manera, Fernández llegó a la final como uno de los jugadores determinantes de la ‘Albiceleste’, tanto por su aporte en la generación de juego como por sus goles en la fase de eliminación directa.