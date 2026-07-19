“Una historia que nunca vamos a olvidar": Messi envía su último mensaje previo a la Final del Mundial 2026

La concentración de la Selección de Argentina atraviesa sus últimas horas de concentración en la víspera del partido definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente al combinado de España. El plantel completo, junto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el personal de apoyo, compartió una cena de despedida previo al gran duelo. Posteriormente, fue Lionel Messi quien realizó un posteo en redes sociales con un mensaje que hizo emocionar a todos.

Selección de Argentina|Crédito: @Argentina / X

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", comienza el mensaje del astro argentino en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA". De esta manera, el astro argentino agradeció a quienes lo han acompañado en este largo camino y dejó un mensaje de unión de cara a la gran final que se viene entre la albiceleste y el combinado español.

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El capitán argentino atraviesa una de las mejores etapas de su carrera con 39 años. Es el goleador del conjunto sudamericano en esta justa mundialista, marcó goles en todos los partidos hasta octavos de final y en el último duelo ante Inglaterra repartió dos asistencias. Frente a España, Messi estará disputando su tercera final del mundo y buscará ser campeón mundial nuevamente.

El crack del combinado albiceleste tendrá hoy la oportunidad de igualar a Mbappé en la tabla de goleo del certamen ecuménico, quien llegó a los 10 goles en el duelo por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra, mientras tanto Messi suma al momento 8 goles.