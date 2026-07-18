Habló el autor de la canción viral de Cucurella y reveló la historia detrás del fenómeno: “Me lo tatué"

La consagración de la Selección de España en el plano internacional y el carisma de sus futbolistas instalaron verdaderos fenómenos culturales que trascienden las fronteras estrictas del campo de juego. El defensor lateral Marc Cucurella se transformó en uno de los grandes íconos de la cultura popular de su país gracias a un cántico rítmico que musicalizó cada festejo de la plantilla ibérica luego de ganar la úlima Eurocopa en el año 2024. Ahora, fue el propio autor de este cántico que se viralizó en redes, quien contó como se originó el mismo.

Marc Cucurella es el jugador que prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente.|Selección Española de Futbol

El autor de la letra, Adrián Navarro, pisó los estudios de televisión de los programas de Mediaset El desmarque (Cuatro) y Vamos a ver (Telecinco) para desglosar detalles de su acercamiento al jugador del Real Madrid, luego de crear un tema que terminaría siendo cantado por miles de fanáticos.

"De momento, no le conozco. Hablé con Claudia, su esposa, porque me tatué el nombre de Cucurella. Ella me escribió cuando vio el tatuaje y me dijo que se lo iba a enseñar a él, así que supongo que él está al tanto. Cuando jugamos la Eurocopa, prometí que si ganábamos, me lo tatuaba y, como ganamos, lo hice", confesó el oriundo de Málaga, que tiene como objetivo conocer a Cucurella.

Además, Navarro relató como se empezó hacer conocido en las redes sociales "Me hice famoso en redes porque tengo parecido a un jugador de fútbol del Chelsea, se llama Cucurella, y le hice una canción. Me piden por la calle que cante Cucurella. Cuando venía aquí, en la estación, en el AVE…" finalizó.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró el conjunto ibérico ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, España desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero.