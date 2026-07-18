Qué es la “maldición de Drake” y por qué Argentina caería ante España en la Final del Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre los seleccionados de Argentina y España que se disputará mañana en el Estadio New York New Yersey, acapara la atención de todo el mundo incluído actores, famosos, cantantes, deportistas y demás. En esta ocasión, quien tomó el centro de la escena fue el reconocido cantante y productor discográfico canadiense, Drake.

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Se dio a concer que Drake, reconocido artista canadiense, apostó $1,5 millones de dólares a que Argentina gana el Mundial contra España, sin embargo la maldición que persigue al cantante mundialmente famoso, radica en que en el ambiente deportivo poseer una tendencia estadística adversa que afecta de forma directa a los atletas que reciben su respaldo monetario.

La "maldición de Drake" describe un fenómeno en donde cualquier equipo o deportista respaldado públicamente por el rapero termina derrotado y la lista de víctimas de esta coincidencia matemática abarca a figuras de la élite de las artes marciales mixtas, conductores de la Fórmula 1, clubes tradicionales de las ligas europeas de futbol y hasta finales del Super Bowl. Cabe remarcar que esta conducta financiera del artista, funciona como el principal argumento supersticioso para anticipar una caída del vigente campeón defensor frente a la joven plantilla ibérica.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, España desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero.

Mientras tanto, los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de épica en épica, ya que ante Inglaterra también volvieron a dar una muestra de carácter en los últimos minutos y dieron vuelta el partido que finalizó dos a uno. Todo por definirse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.