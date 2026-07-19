Messi lucirá una playera única en la Final del Mundial 2026: tendrá estos increíbles detalles

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su gran definición y este domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York, Argentina de Lionel Messi se va a medir ante su par de España en un cotejo que cautivará las emociones. En este sentido, el crack sudamericano portará una playera con detalles únicos en un partido en donde buscarán el bicampeonato.

Para este enfrentamiento la organización dispuso que los sudamericanos salgan al terreno de juego con su tradicional indumentaria. Lo cierto, es que en la playera el escudo tendrá una inscripción diferente: Spain vs. Argentina 19 July 2026, New York New Jersey, es el mensaje que se apreciará en la prenda.

En compañía de esta consigna también aparece el parche reservado para los mensajes del torneo como lo es el Football Unites The World colocado en la manga izquierda y otro espacio que solamente Messi lucirá: un parche que conmemora su participación en seis Mundiales en compañía de un pequeño escudo con los dos balones que pudo adquirir durante su participación en este tipo de certámenes internacionales.

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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TV Azteca transmite la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A través de sus plataformas oficiales, el canal deportivo más importante de México confirmó que estará llevando a toda la afición las incidencias de este encuentro fundamental.

Con esta iniciativa, las directivas del medio confirman su fiel compromiso con una audiencia que estuvo acompañando todos los partidos del combinado nacional y por supuesto, los duelos más importantes de la justa orbital.