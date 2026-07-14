La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ilusionó a todo un país que se unió para apoyar al equipo azteca sin importar estatus social, género o lugar de residencia. En esos recuerdos de verano está la frase célebre con la que el pueblo de México sonó, el "¿Y si sí?", la cual España robó, pues ahora su DT espera que sea su cábala para ganar el campeonato.

Luis de la Fuente sorprendió a todos cuando en la conferencia de prensa del partido de semifinales entre España y Francia, el cual será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes, confesó que ve complicado ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero... ¿Y si sí?.

España le roba a México su cábala del "¿Y si sí?”... DT dice que esperan ganar el Mundial 2026 con esa frase|Selección Española de Futbol

"Sería una bonita guinda en el pastel ganar un campeonato del mundo; uno lo tiene aquí en la cabeza. Ahora, sabiendo que es muy difícil, pero como diría otra persona y lo repito... ¿Y si sí?", mencionó el entrenador español en conferencia de prensa.

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Los memes del ¿Y si sí? que España robó de México

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la afición mexicana utilizó una frase que todo el pueblo adoptó para apoyar a la selección azteca, pues sus grandes actuaciones ilusionaron a todo un país, que soñó con volver a disputar un partido de cuartos de final tras 40 años de no clasificar a esta instancia.

España le roba a México su cábala del "¿Y si sí?”... DT dice que esperan ganar el Mundial 2026 con esa frase|Pedillos Azules

No obstante, nunca se dimensionó la magnitud de la frase que hasta ahora España ya le robó a México. Ello causó un sinfín de memes en las redes sociales, pero uno de los más virales es que el país europeo no solo fue dueño del oro mexicano en la época de la conquista, sino que ahora se apodera de una frase que no le corresponde.

Las semifinales del Mundial 2026, por Azteca Deportes

Las semifinales del Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, pues este martes se vivirá el primer encuentro entre Francia y España a las 12:40 de la tarde. Mientras que el miércoles Argentina se medirá ante Inglaterra a la misma hora. Cabe destacar que ambos partidos serán transmitidos por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes.