¿Y si sí? Estas son las oportunidades de México de ganar el Mundial 2026, según un modelo matemático

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha encendido la ilusión de los aficionados locales tras el desempeño perfecto del conjunto dirigido por Javier Aguirre durante la fase regular previa. Mientras la Selección de México se prepara para enfrentar a Ecuador por los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México, el sitio especializado en estadísticas OPTA simuló 25 mil veces la fase de eliminación directa de la justa mundialista y elaboró un top con las selecciones que más chances tienen a levantar el anhelado trofeo mundial.

Kylian Mbappé, delantero de Francia|FIFA

El modelo matemático procesó miles de variables estadísticas para determinar el futuro de las plantillas en las rondas de eliminación directa y establece que el conjunto de México posee un dos 2% de posibilidades de levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Además de México, estas son las selecciones que más chances tienen de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las matemáticas posicionan a Francia como uno de los máximos favoritos a ganar la justa veraniega según OPTA, con un 18%. El podio de los favoritos principales se completa con la presencia de Argentina con un 16% y España con un 13%. Las posiciones de vanguardia dentro del algoritmo de la supercomputadora también ubican en lugares de privilegio a Inglaterra con un 9% y Brasil con un 6%.

Luego siguen Portugal con un 5%, Colombia y Noruega, ambas con un 3%. Posteriormente aparece el lote de México junto con Estados Unidos, Suiza y Bélgica con un 2% y solitario en el último lugar de la tabla está Marruecos con un 1% de probabilidades de levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.