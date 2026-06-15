El jugador de España que tiene los mismos goles que Lamine Yamal, pero es mucho menos conocido

El Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo acción durante la jornada del lunes, con España enfrentando a Cabo Verde y con la ausencia de Lamine Yamal entre los titulares, quien integra la nómina de su selección con Ferrán Torres, compañeros en la actualidad en el FC Barcelona.

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La particularidad en esta dupla, Yamal-Torres, es que ambos tienen la misma cantidad de goles en la última temporada 2025/2026 en LALIGA vistiendo los colores del Barcelona, a pesar de que el futbolista de 18 años es mucho más reconocido en el fútbol mundial. Ahora, intentarán ser la dupla ganadora del conjunto de Luis De La Fuente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.