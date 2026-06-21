España vs Arabia Saudita: ¿Donde ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido del Grupo H del Mundial 2026™?
La tensión aumenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este domingo 21 de junio, el Atlanta Stadium se viste de gala para albergar el choque España vs Arabia Saudita
La tensión aumenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este domingo 21 de junio, el Atlanta Stadium se viste de gala para albergar un choque de contrastes y urgencias: la poderosa Selección de España se enfrenta a la siempre impredecible Arabia Saudita, en la segunda jornada del Grupo H.
Países Bajos 5-1 Suecia 🔥 | RESUMEN EXPRESS | Highlights | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Tras un debut agridulce en el que 'La Roja' de Luis de la Fuente no pudo romper el cero frente a la debutante Cabo Verde, el combinado europeo llega con la obligación absoluta de sumar de a tres si no quiere complicar su camino hacia los octavos de final. Por su parte, los "Hijos del Desierto" saltan a la cancha con la motivación por las nubes luego de rascarle un valioso empate a Uruguay, reviviendo el espíritu combativo que ya demostraron en Qatar 2022.
El favoritismo histórico favorece a los españoles, pero en un Mundial 2026 que ha destacado por sus sorpresas, Arabia Saudita buscará romper las quinielas.
¿Dónde ver el partido España vs Arabia Saudita EN VIVO y GRATIS?
Los aficionados podrán disfrutar de las genialidades de Lamine Yamal o el orden táctico saudí totalmente gratis.
La señal abierta corre a cargo de Azteca 7. La cobertura previa arranca a las 9:40 AM, para dar paso al silbatazo inicial a las 10:00 AM (Tiempo del Centro de México). También se puede sintonizar gratis desde el sitio web y la app oficial de TV Azteca Deportes.
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¿Quién narrará el partido España vs Arabia Saudita por TV Azteca?
Como ya es una excelente costumbre el encuentro será narrado y analizado por el mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.