España vs Arabia Saudita: ¿Donde ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido del Grupo H del Mundial 2026™?

La tensión aumenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este domingo 21 de junio, el Atlanta Stadium se viste de gala para albergar un choque de contrastes y urgencias: la poderosa Selección de España se enfrenta a la siempre impredecible Arabia Saudita, en la segunda jornada del Grupo H.

Países Bajos 5-1 Suecia 🔥 | RESUMEN EXPRESS | Highlights | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras un debut agridulce en el que 'La Roja' de Luis de la Fuente no pudo romper el cero frente a la debutante Cabo Verde, el combinado europeo llega con la obligación absoluta de sumar de a tres si no quiere complicar su camino hacia los octavos de final. Por su parte, los "Hijos del Desierto" saltan a la cancha con la motivación por las nubes luego de rascarle un valioso empate a Uruguay, reviviendo el espíritu combativo que ya demostraron en Qatar 2022.

El favoritismo histórico favorece a los españoles, pero en un Mundial 2026 que ha destacado por sus sorpresas, Arabia Saudita buscará romper las quinielas.

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Los aficionados podrán disfrutar de las genialidades de Lamine Yamal o el orden táctico saudí totalmente gratis.

La señal abierta corre a cargo de Azteca 7. La cobertura previa arranca a las 9:40 AM, para dar paso al silbatazo inicial a las 10:00 AM (Tiempo del Centro de México). También se puede sintonizar gratis desde el sitio web y la app oficial de TV Azteca Deportes.

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¿Quién narrará el partido España vs Arabia Saudita por TV Azteca?

Como ya es una excelente costumbre el encuentro será narrado y analizado por el mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

