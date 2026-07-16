España vs Argentina: qué dicen las apuestas y simulaciones de la final del Mundial 2026

Argentina y España disputarán la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde ambos equipos buscarán levantar el trofeo más importante del futbol. Las casas de apuestas ya marcaron a su favorito y las simulaciones de inteligencia artificial también ofrecen un pronóstico.

Con Lionel Messi liderando la tabla de goleo y a la selección argentina en una nueva final mundialista y España buscando su segunda estrella, el duelo enfrenta a dos de los equipos con mejor rendimiento del torneo. Se espera un partido parejo, con figuras capaces de definir el encuentro en cualquier momento.

Cuotas y apuestas para España vs Argentina por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para la final:

Gana España: 2.27

Empate: 3.10

Gana Argentina: 3.50

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El análisis de la IA y las simulaciones para España vs Argentina

Según simulaciones realizadas por inteligencia artificial, España llega con una ligera ventaja para quedarse con el título. Los modelos toman en cuenta su rendimiento durante toda la competencia, el equilibrio entre defensa y la solidez española.

|REUTERS

Del otro lado, Argentina aparece con opciones muy reales de conquistar el bicampeonato. La selección dirigida por Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter competitivo tras remontar frente a Inglaterra y mantiene una generación que sabe responder en los partidos de máxima exigencia. La experiencia de Lionel Messi es clave.

Probabilidades y pronóstico de la inteligencia artificial para España vs Argentina

De acuerdo con distintos modelos de inteligencia artificial, España tiene un 56 % de probabilidades de ganar la final, mientras que Argentina cuenta con un 44 % de posibilidades de quedarse con el título.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

Además, la simulación proyecta como marcador más probable un 2-1 a favor de España, aunque también considera alta la probabilidad de que el partido vaya al tiempo extra debido a la paridad mostrada por los equipos durante la fase eliminatoria.

TV Azteca transmite la Gran Final EN VIVO y GRATIS

La gran final entre Argentina y España podrá verse EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, además del sitio de Azteca Deportes y su aplicación oficial, con la cobertura completa del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

