Españoles celebraron el triunfo en el Ángel de la Independencia y se desató un conflicto

La Selección de España volvió a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y desató celebraciones en diferentes partes del planeta.

La Ciudad de México fue uno de los lugares elegidos por los seguidores de La Roja. Españoles que viven en el país, turistas y aficionados mexicanos se reunieron primero en el Zócalo y la Fuente de Cibeles. Sin embargo, la fiesta posteriormente se trasladó al Ángel de la Independencia, situación que provocó una discusión inesperada.

Así celebraron los españoles en el Ángel de la Independencia

Los primeros aficionados comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma alrededor de las 17:00 horas del domingo 19 de julio. Los asistentes portaron camisetas de la Selección de España y ondearon banderas mientras gritaban “campeones, campeones”.

La celebración también contó con música, espuma, bailes y mariachis. En diferentes videos compartidos en redes sociales se pudo observar la presencia de mexicanos y seguidores de otras nacionalidades que se sumaron a los festejos.

Aunque algunos medios hablaron de una concentración numerosa, no existe una cifra oficial de asistentes exclusivamente en el Ángel de la Independencia. Los reportes disponibles mencionan desde decenas hasta cientos de personas.

TE PUEDE INTERESAR:



Por qué se desató un conflicto tras el festejo de España

La elección del Ángel de la Independencia generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que los españoles celebraran en un monumento que conmemora la separación de México de la Corona española.

El Ángel fue inaugurado en 1910 para recordar el centenario del inicio de la lucha por la Independencia. Además, en su mausoleo se encuentran los restos de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria.

Angel

Por esa razón, algunos aficionados consideraron contradictorio el lugar elegido para la celebración. Otros defendieron a los seguidores de España al señalar que el monumento se convirtió desde hace varias décadas en un punto habitual para los festejos deportivos en la capital mexicana.

Cabe destacar que el conflicto se desarrolló principalmente en redes sociales. No se registraron enfrentamientos físicos entre mexicanos y españoles en las inmediaciones del monumento.

¿Hubo incidentes en los festejos por el título de España?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en los principales puntos de concentración. Las autoridades realizaron cortes viales, recorridos preventivos y filtros para mantener el orden.

También fueron decomisadas bebidas alcohólicas transportadas en dos camionetas sobre Paseo de la Reforma. Pese a la polémica generada en internet, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que las actividades terminaron sin incidentes mayores.