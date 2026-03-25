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Especialistas calculan cuánto crecerá la fortuna de Álvaro Fidalgo al finalizar su contrato en Real Betis

El ex jugador del Club América podría ganar mucho dinero en La Liga de España

Especialistas calculan cuánto crecerá la fortuna de Álvaro Fidalgo al finalizar su contrato en Real Betis

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Al margen de que Álvaro Fidalgo ha sido humillado en el último tiempo por su propio club, el mediocentro español naturalizado mexicano disfruta de estar jugando en el futbol europeo y en una de las 5 grandes ligas. Se sabe que en el Viejo Continente los salarios son más elevados que en México y especialistas calculan cuánto crecerá su fortuna jugando en Betis.

Así como se habla de que Fidalgo volverá mucho antes de lo esperado a la casa del Club América, también se especula sobre cómo mejorará su vida en cuanto al aspecto económico ahora que se encuentra jugando en el equipo bético. Pues el volante de 28 años agregará cerca de otros 13 millones de euros a su fortuna para cuando finalice su contrato en el futbol de España.

Álvaro Fidalgo
Sergio Canales ayudó a que Fidalgo fiche por el Betis|Crédito: Real Betis / X

El contrato en Real Betis de Álvaro Fidalgo hará que pueda crecer su fortuna

Según el sitio Capology, especializado en los salarios de los futbolistas, el sueldo actual de Álvaro Fidalgo en el Real Betis es de 2.7 millones de euros, lo que equivale a más de 55 millones de pesos mexicanos. El contrato del ahora mexicano estará vigente hasta la temporada 2029-30, cuando tenga 32 años. Con estos años allí, el mediocampista aumentará su fortuna.

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De acuerdo a este sitio, el contrato pactado entre Betis y Fidalgo es por cuatro temporadas y media y por un salario de 2.7 millones de euros por temporada. En resumen, llegaría a cerca de 13 millones de euros más para su fortuna personal.

Álvaro Fidalgo Betis

Además, contando las primas estimadas de 690,000 euros por temporada, sumaría cerca de otros 3 millones de la moneda europea. Sin dudas las cifras que arregló son muy buenas teniendo en cuenta que son superiores a las que percibía cuando era jugador del Club América.

Los números de Álvaro Fidalgo desde su llegada al Real Betis

Según los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Álvaro Fidalgo en el Real Betis son los siguientes:

  • Partidos jugados: 8
  • Encuentros como titular: 6
  • Goles convertidos: 1
  • Asistencias aportadas: 0
  • Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas.
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