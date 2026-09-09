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Esta es la espectacular carrera de David Alaba, posible refuerzo de Club América: qué ha ganado y en qué ha fallado

David Alaba suena para reforzar al Club América, según distintos reportes

Alaba Real Madrid títulos, hoy buscado por el Club América

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

América podría reforzarse con una exestrella del Real Madrid. Según el periodista Mateo Moretto, David Alaba aparece entre las alternativas que analiza el conjunto azulcrema para cubrir la salida de Sebastián Cáceres y sumar experiencia a su defensa. El austriaco terminó su etapa con el cuadro español y actualmente se encuentra como agente libre.

Así como América está cerca de fichar a un crack con pasado en el Barcelona, también podría suceder con David Alaba, ex Real Madrid. El defensor de 34 años construyó una carrera con títulos en Alemania y España, aunque su recorrido con la Selección de Austria tuvo menos éxitos a nivel colectivo.

alaba

Títulos de David Alaba como futbolista profesional

David Alaba acumula 38 títulos durante su carrera profesional, gracias a sus etapas con Bayern Múnich y Real Madrid.

Con el Bayern Múnich:

  • 10 Bundesligas
  • 2 Champions League
  • 2 Mundiales de Clubes
  • 2 Supercopas de Europa
  • 6 Copas de Alemania
  • 5 Supercopas de Alemania
Jude Bellingham y David Alaba
|REUTERS

Con el Real Madrid:

  • 2 Ligas de España
  • 1 Copa del Rey
  • 2 Champions League
  • 2 Supercopas de España
  • 2 Supercopas de Europa
  • 2 Mundiales de Clubes

Alaba llegó al Bayern en 2008. En 2021 dejó Alemania para incorporarse al Real Madrid como agente libre. Las lesiones afectaron su continuidad durante sus últimos años en el conjunto español.

Su deuda pendiente: Con su selección no ha logrado grandes cosas

La historia es diferente cuando se trata de la Selección de Austria. Alaba debutó con el combinado mayor en 2009, cuando tenía apenas 17 años, y posteriormente se convirtió en uno de sus principales referentes y capitán.

David Alaba contra Lionel Messi, Austria, Argentina, Mundial 2026, ahora lo busca el Club América

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Austria llegó hasta los 16avos de final. El equipo terminó segundo del Grupo J con 4 puntos, luego de Argentina (9) y avanzó después de empatar 3-3 ante Argelia con un gol en los últimos minutos.

En la siguiente ronda se enfrentó con España y perdió 3-0 en el estadio de Los Ángeles el 2 de julio. Alaba disputó los cuatro partidos de Austria como titular y capitán, con 278 minutos en el torneo.

Ahora, tras finalizar su etapa en el Real Madrid, el futuro de Alaba podría estar en la Liga BBVA MX si finalmente acepta la propuesta del Club América.

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