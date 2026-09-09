ÚLTIMA HORA: Club América busca fichar a un ex Barcelona

Así como el Club América busca a un ex Real Madrid, ahora también se enfoca en un ex Barcelona. Las Águilas trabajan a contrarreloj para reforzar su defensa antes del cierre del periodo de registros de futbolistas foráneos y ya habrían presentado una oferta por un zaguero argentino que milita en Brasil.

Mientras Guillermo Almada dejó un recadito tras los últimos partidos, ahora la directiva busca mejorar su plantilla para lo que queda del Apertura 2026. La salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo generó la necesidad de sumar un defensa central y Santiago Ramos Mingo aparece como una de las alternativas principales.

El fichaje que busca el Club América

De acuerdo con César Luis Merlo, el Club América habría intensificado las gestiones por Santiago Ramos Mingo y ya presentó una oferta formal al Bahía para adquirir de manera definitiva los derechos del defensor argentino. La institución azulcrema trabaja para alcanzar las pretensiones económicas del conjunto brasileño antes del cierre del registro.

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Ramos Mingo tiene 24 años y nació en Córdoba, Argentina. Su posición principal es la de defensa central, con perfil zurdo. La directiva azulcrema tendría hasta este viernes a las 11:59 p.m. para cerrar el traspaso e inscribir formalmente al jugador ante la Liga BBVA MX. Por ahora, el fichaje todavía depende de que ambas instituciones alcancen un acuerdo económico.

Santiago Ramos Mingo.|Instagram FC Barcelona B.

Su paso por el FC Barcelona

Antes de consolidarse en Sudamérica, Santiago Ramos Mingo pasó por las fuerzas básicas de Boca Juniors y posteriormente llegó al Barcelona Atlètic gratis, por la “patria potestad”. El defensor disputó 36 partidos con la filial azulgrana, en los que marcó un gol durante los 2,495 minutos que permaneció en el terreno de juego.

Después de su etapa en España, el argentino continuó su carrera en Bélgica con el Oud-Heverlee Leuven. Más tarde regresó a Sudamérica para jugar con Defensa y Justicia, donde participó en 70 encuentros, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Con el conjunto argentino conquistó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021. Posteriormente llegó al Bahía, equipo con el que acumula 88 partidos, 15 goles y 7,638 minutos, según datos de Transfermarkt.

Ahora, el Club América busca concretar su incorporación para reforzar la defensa durante el Apertura 2026.

