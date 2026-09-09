ÚLTIMA HORA: Club América podría fichar a una estrella del Real Madrid

Mientras David Medrano reveló un problema en un refuerzo del Club América, este miércoles se dio la gran noticia de que un crack con último paso en el Real Madrid sería buscado por las Águilas de Coapa. El conjunto azulcrema todavía analiza alternativas para cerrar su plantilla de cara al Apertura 2026 y tendría en la mira a un futbolista top de Europa.

Así como Guillermo Almada lanzó dardos por los resultados del América, ahora la directiva le podría cumplir un deseo que cualquier entrenador tendría. De acuerdo con información del periodista Matteo Moretto, el conjunto de Coapa evalúa la posibilidad de incorporar a David Alaba, quien actualmente se encuentra sin equipo.

El jugador del Real Madrid que llegaría al Club América

David Alaba aparece como una de las alternativas que analiza el Club América para reforzar su defensa después de la salida de Sebastián Cáceres. El futbolista austriaco terminó su contrato con el Real Madrid y, al encontrarse como agente libre, podría negociar directamente su llegada con cualquier equipo interesado en sus servicios.

Por ahora, la información apunta a que el América estudia esta posibilidad, pero no existen detalles sobre una negociación oficial entre las partes. Alaba tiene 34 años y puede desempeñarse como defensa central, lateral izquierdo y mediocampista. Esa versatilidad podría ser clave para las Águilas.

Club de Fútbol América está valorando la posibilidad de firmar a David Alaba. pic.twitter.com/xyIEcx1RM0 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2026

La trayectoria de David Alaba y su valor de mercado

Alaba comenzó su formación en Austria Viena antes de llegar al Bayern Múnich con apenas 16 años. En Alemania disputó más de 400 partidos y conquistó 27 títulos, entre ellos 10 Bundesligas y 2 Champions League. Su capacidad para ocupar diferentes posiciones lo convirtió en un jugador importante durante esa etapa.

En 2021 llegó libre al Real Madrid y permaneció 5 temporadas. Durante ese periodo ganó 11 títulos, incluidas 2 Ligas de España y 2 Champions League. Las lesiones redujeron su continuidad durante los últimos años, mientras que su contrato terminó a mediados de 2026.

De acuerdo con Transfermarkt, David Alaba tiene actualmente un valor de mercado de 3 millones de euros y se encuentra como agente libre. Por ahora, su posible llegada al Club América es una alternativa que analiza la directiva.

