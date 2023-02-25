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Espectacular triunfo de Antonio Felix da Costa en el E-Prix Cape Town

Con dos grandes maniobras para rebasar del piloto portugués Antonio Felix da Costa, este se llevó el triunfo en el E-Prix Cape Town, Sudáfrica de la Formula E

E-Prix 5 de Cape Town Formula E
|fiaformulae.com

Escrito por: Fernando Campos

El portugués Antonio Felix da Costa condujo una carrera impresionante desde el puesto 11 en la parrilla hasta conseguir su primera victoria para TAG Heuer Porsche en el E-Prix Cape Town, quinto de la Formula E, luego de producir una copia al carbón de uno de los mejores movimientos jamás vistos para liderar la carrera en dos ocasiones distintas.

El campeón de la temporada 6 de la Formula E volvió a estar en forma después del tercer lugar en Hyderabad, pero esta fue algo más que una carrera realmente atractiva en otra mega pista completamente nueva, con solo 13 pilotos que terminaron la carrera al filo de la navaja. 

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El piloto de Porsche se había abierto paso entre los 10 primeros y entre los tres primeros en la vuelta 20. Con el pelotón exprimido por un Full Course Yellow en la vuelta 21, los cuatro primeros se dividieron por solo 1,5 segundos y la pelea por el liderato era de cualquiera. Nick Cassidy de Envision Racing había superado al impresionante novato y ganador de la pole Sacha Fenestraz y a Maximilian Guenther durante la primera ronda de activaciones del MODO DE ATAQUE, pasando más tiempo antes de optar por su impulso inicial de 50kW y tomar la delantera.

Grandioso rebase de Da Costa a Vergne

En la vuelta 24, Da Costa produjo un adelantamiento escandaloso para robarle el liderato a Cassidy en la parte más complicada de la pista. El campeón de la temporada 6 hizo una gran maniobra fintando al líder de quererlo pasar por un lado e inmediatamente cambiar el curso de su auto para pasarlo por el otro lado.

Luego, el piloto de Porsche abrió espacio para tomar su segundo MODO DE ATAQUE obligatorio, entregando el liderato a Vergne, una vuelta más tarde.

Da Costa volvió a intentar la misma asombrosa maniobra de adelantamiento, esta vez sobre Vergne, uno de los competidores más duros que existen. Como antes, no había espacio para respirar, pero aun así lo envió por el exterior de la curva 7 a la 8 y 9 y logró un memorable rebase para llevarse la victoria en una carrera con mucha presión.
E-Prix de Cape Town R5, resumen completo | Formula E

  

    

    




  




    


    

        
            

        

            
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