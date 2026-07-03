Esta es la escuela donde estudia Gilberto Mora: dónde queda y cómo son las clases allí

Gilberto Mora tuvo un gran partido ante Ecuador, pues medios extranjeros lo elogiaron y hasta su escuela lo felicitó públicamente a través de una publicación en redes sociales. Debido a ello, es que en este artículo se hablará sobre dónde estudia el chico maravilla, dónde queda y cómo son las clases allí.

El jugador de 17 años estudia en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, donde acude un promedio de 3 horas diarias, después de entrenar por la mañana con Xolos, pues así lo dio a conocer sobre cómo es su rutina al conjuntar el futbol con el estudio.

El jugador de 17 años estudia en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California.|Selección Nacional de México

Lo que debes saber de la escuela donde estudia Mora

Mora estudia en un colegio que es trilingüe; es decir, imparten clases en español, inglés y alemán, lo que les da a los estudiantes la oportunidad de aprender otro idioma. Prueba de ello, Gil, quien sorprendió a todos al responder una conferencia en inglés hace ya tiempo.

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La escuela ofrece diferentes niveles, desde maternal hasta primaria, donde los pequeños aprenden a conocerse. También cuenta con secundaria y preparatoria, grado que cursa el seleccionado mexicano.

A los pequeños se les imparten clases de idiomas desde los 3 años, por lo que la mayoría sabe hablar más de una lengua. La escuela ofrece certificaciones internacionales tanto para el inglés como para el alemán.

El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank se ubica en el bulevar Agua Caliente 12027, Hipódromo, 22024, en la ciudad de Tijuana, Baja California, sede del equipo de Xolos, club que vio nacer a Morita.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.