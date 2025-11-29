Esta es la fortuna que logra acumular Raúl Jiménez en solo un año: el crack mexicano que la rompe en Europa

Raúl Jiménez es uno de los mejores jugadores del Fulham, pues su sueldo así lo comprueba al ser el tercer mejor pagado del equipo. El crack mexicano logra acumular al año 5.2 millones de libras esterlinas, que a la conversión de la moneda mexicana son 126.2 millones de pesos, salario que se lo ha ganado con el sudor de la frente, ya que recientemente le dio el triunfo a su equipo sobre el Sunderland .

La plataforma Capology indica que el delantero se ubica solo por detrás de sus compañeros Bernd Leno y Samuel Chukwueze, quienes perciben un salario anual de 6.7 y 6.2 millones de libras esterlinas, respectivamente. El “Lobo de Tepeji” sigue enrachado, pues en la reciente Fecha FIFA marcó un gol de penal con la Selección Mexicana y acercarse al récord que ostenta Javier “Chicharito” Hernández .

Raúl Jiménez El mexicano recibe un sueldo anual de 126.2 millones de pesos en el Fulham

Jiménez es de los mejores pagados del Fulham, pero solo le restan 6 meses a su contrato, pues vence en junio de 2026. Estos son los 5 futbolistas con mejores sueldos en el conjunto inglés:



Bernd Leno – 6.7 millones de libras esterlinas (162.6 millones de pesos) Samuel Chukwueze – 6.2 millones de libras esterlinas (150.5 millones de pesos) Raúl Jiménez – 5.2 millones de libras esterlinas (126.2 millones de pesos) Joachim Andersen – 4.6 millones de libras esterlinas (111.7 millones de pesos) Alex Iwobi – 4.1 millones de libras esterlinas (99.5 millones de pesos).

Los datos que avalan el sueldo millonario de Raúl Jiménez con el Fulham

El seleccionado mexicano suma 3 goles y una asistencia en 14 partidos disputados con el Fulham en la Temporada 2025-2026, tanto en la Premier League como en la Copa Carabao, según estadísticas de BeSoccer. Por lo anterior, registra una media de anotaciones de 0.21, un poco baja a los 6 meses anteriores.

Jiménez llegó al club inglés en verano de 2023 y desde entonces acumula 24 goles en 86 partidos jugados, de los cuales en 61 ha saltado a la cancha como titular en las 3 temporadas que lleva en la que es considerada la mejor liga de futbol del mundo.